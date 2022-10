Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 13 octobre

À Plainfield, Ava Grevengoed a réussi 12 attaques décisives, cinq récupérations et deux as pour mener les Joliet West Tigers à une victoire de volley-ball de la Southwest Prairie Conference contre Plainfield South, 25-19, 25-19.

Gabby Piazza et Grace Morrow ont combiné 12 victoires; Natalia Harris a réussi cinq victoires; Olivia Baxter a eu neuf récupérations et un as; Isabella Nelson avait neuf fouilles; et Ashlyn Noon a récolté 16 passes décisives, quatre récupérations et un as.

Minooka 2, Plainfield Central 0 : À Minooka, Ava Valentin a récolté 10 passes, trois as et neuf points pour mener Minooka à une victoire de la Conférence du sud-ouest des Prairies, 25-16, 25-20.

Makenzie Brass a réussi huit attaques décisives et deux blocs, et Kennedi Brass a récolté sept récupérations et 12 points.

Bolingbrook 2, Sandbourg 1 : À Sandburg, Madison Shroba a réussi 13 attaques décisives, un as, huit récupérations et un bloc pour aider les Raiders à remporter la victoire de la SouthWest Suburban Conference, 25-16, 22-25, 25-22.

Cydney Anderson a réussi neuf attaques décisives et deux blocs; Olivia Vaughn a récolté 13 passes décisives et six récupérations; Sarah Harvey a récolté 11 passes décisives, 12 récupérations et deux as; Chinnenye Ifeajekwu six kills et quatre contres ; et Kate Mottlow a eu 11 fouilles.

Lincoln-Way Central 2, Stagg 1 : À New Lenox, Alyssa Teske a réussi sept attaques décisives, un as, 16 passes décisives, sept récupérations et trois blocs pour mener les Knights à une victoire de la SouthWest Suburban Conference, 25-20, 21-25, 25-17.

Mia Mattingly a réussi neuf attaques décisives, un as et deux contres.

Coal City 2, Reed-Custer 0 : À Braidwood, Addyson Waliczek a récolté 15 passes décisives, quatre récupérations, trois attaques décisives et deux as au service pour mener les Coalers à une victoire de la conférence Illinois Central Eight, 25-18, 25-12.

Kayla Henline a récolté 10 passes décisives, trois as, deux attaques décisives, deux récupérations et un bloc.

Emma Rodriguez a réussi huit attaques décisives et trois récupérations; Kenzi Henline a réussi six attaques décisives, cinq récupérations et un bloc; et Bella Veraveic a réussi cinq attaques décisives, deux récupérations, un as et un bloc.

FOOTBALL GARÇONS

Lincoln-Way West 5, Kankakee 0 : À Kankakee, les Warriors ont vaincu les Kays en action hors conférence.

Bolingbrook 3, Minooka 0 : À Bolingbrook, Minooka est tombé en action hors conférence. Ethan Kimbarovsky était devant le filet avec six arrêts.

NATATION FILLES

Lincoln-Way Est 101,5, Lincoln-Way Ouest 83,5 : À New Lenox, Ellie Egan a terminé première du 200 QNI avec un temps de 29,28 secondes pour mener les Griffins à une victoire de la SouthWest Suburban Conference.

Jaya Veerapaneni a terminé première du 50 libre (24,98 secondes) et l’équipe de relais du 200 QN composée de Natalie Dirienzo, Sarah Meldeau, Veerapaneni et Olivia Donaldson a terminé première avec un temps de 1:55,70.

Lincoln-Way Central 132, Bradley-Bourbonnais 46 : À New Lenox, les Knights ont nagé vers une victoire de la SouthWest Suburban Conference.