À Madrid, en Espagne, le gouvernement a installé de grands écrans pour que les gens puissent regarder des films depuis leur balcon pendant le verrouillage.

Une station de radio pirate en Floride – qui est strictement gérée par des retraités pour aider les personnes âgées à faire face à la solitude – a prolongé ses activités en raison de la forte demande et pour soutenir les personnes vivant seules.

En Équateur, un pompier a grimpé de 20 mètres au sommet de la grue de son camion de pompiers pour jouer des airs folkloriques à sa trompette. Il a été accueilli par de grands applaudissements.

Un trio de super-héros, vêtus de costumes de Superman et de Spiderman, s’est porté volontaire pour pulvériser du désinfectant sur l’île de Java en Indonésie. Le groupe a livré des masques et un désinfectant pour les mains tout en montrant comment se laver correctement les mains et rester en sécurité pendant leur séjour.

Un entraîneur personnel à Fulham, Flo Dowler, a dirigé des cours d’entraînement pour ses voisins pendant plus d’un mois. Ses cours – qu’elle enseignait en se tenant debout sur un récipient en acier – duraient 30 minutes et se déroulaient sur une musique énergique des années 80.

Le street art s’est épanoui aux États-Unis lorsque 1000 artistes de rue dans 100 villes ont peint des peintures murales avec des messages d’espoir. Ils lisent: «Annulez les plans, pas l’humanité», «Vous ne pouvez pas mettre l’amour en quarantaine» et «Ensemble, nous pouvons».

Et une étude a révélé que 54% des plus de 65 ans au Royaume-Uni se sentaient plus proches de leur famille et que leurs relations s’étaient renforcées depuis l’annonce du premier verrouillage.

Nous avons respiré un air plus pur – au moins pendant quelques mois

Les émissions de carbone quotidiennes ont chuté d’un montant record plus tôt cette année, chutant de plus d’un sixième dans le monde au plus fort du verrouillage.

La pollution atmosphérique a diminué jusqu’à 60% dans certaines villes du Royaume-Uni au cours du premier mois de verrouillage 1.0, et les niveaux de dioxyde d’azote (NO2), causés par la circulation routière, ont chuté de plus de 70% à l’échelle nationale. Les émissions annuelles de carbone de l’Inde ont également diminué pour la première fois en quatre décennies, les émissions de CO2 du pays ayant baissé de 30% en avril.

Le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA) a rapporté en avril qu’il y aurait 11 000 décès de moins dus à la pollution de l’air dans les pays européens en raison de la baisse de la pollution par les combustibles fossiles lors des verrouillages. Il a enregistré une réduction de 40% des niveaux moyens de NO2 et une réduction de 10% de la pollution par les particules.

L’étude a déclaré que cela entraînerait également 1,3 million de jours d’absence en moins, 6 000 nouveaux cas d’asthme chez les enfants et 1 900 visites évitées aux urgences causées par l’asthme.

Avec la levée des verrouillages, la pollution atmosphérique a rebondi et est revenue dans les capitales du monde entier. Mais certains dirigeants se sont déjà engagés à s’y attaquer et à développer les transports publics, le vélo et la marche. Depuis le début de la pandémie, certaines régions du Royaume-Uni ont connu une utilisation du vélo de 70% et un nouveau programme d’investissement de 2 milliards de livres sterling espère inaugurer un «âge d’or» du voyage actif. Des plans sont en cours pour élargir les sentiers et les pistes cyclables également.

Une autre conséquence involontaire de moins de véhicules sur les routes? Grâce aux rues vides lors du verrouillage en Tunisie, des centaines de femmes ont appris à faire du vélo pour la première fois – ce qui était auparavant considéré dans le pays comme une activité réservée aux garçons. Le dimanche matin, en lock-out, des dizaines de cyclistes novices – qui ont raté l’occasion d’apprendre à faire du vélo dans leur enfance – ont participé à une académie de cyclisme.

Une femme, Samla, 40 ans, a déclaré: « Nous n’avons pas appris en tant que filles, ce n’était pas ce que nous avons fait dans notre culture. Cette vision patriarcale de la société signifiait que seuls les garçons recevaient des vélos. Heureusement, les choses changent maintenant. »

Avantages de la vie privée – les pandas de Hong Kong mate après une décennie

Et finalement, sans touristes là-bas pour tuer l’ambiance, une paire de pandas à Hong Kong a décidé de tenter l’accouplement après une décennie à détourner le regard.

Ying Ying et Le Le, deux pandas géants, sont à Ocean Park depuis 2007 mais – malgré les encouragements des gardiens de zoo – avaient montré peu de propension à avoir des relations sexuelles avec des visiteurs qui les lorgnaient. Les pandas sont notoirement mauvais pour se reproduire, surtout en captivité.

Le responsable de la conservation d’Ocean Park, Michael Boos, a déclaré au monde: « Depuis l’arrivée de Ying Ying et Le Le à Hong Kong en 2007 et les tentatives d’accouplement naturel depuis 2010, ils n’ont malheureusement pas encore réussi jusqu’à cette année après des années d’essais et d’apprentissage. »