Le tour d’horizon de la zone NewsTribune :

Au Amboy Columbus Day Invitational lundi au Shady Oaks Country Club, Aurora Central Catholic (67 points) a remporté le titre par équipe de cross-country garçons, et Bryson Grant d’Iroquois West (15:22.30) a remporté le titre individuel garçons, tandis que du côté des filles c’était Aurora Rosary (78) et Mabry Bruhn de Monticello (17:35.60).

Parmi les garçons régionaux, Austin Aldridge de Seneca (12e, 16:40.60), Anthony Kelson de Mendota (13e, 16:41.50), Kyler McNinch d’Amboy (15e, 16:45.40), Elijah House de Bureau Valley (16e, 16:47.70) et Caleb Krischel de Fieldcrest (31e, 17:25.10) a terminé parmi les 35 premiers. Amboy (255) a terminé neuvième à égalité, Bureau Valley (290) a terminé 11e et Seneca (314) a terminé 12e.

Chez les filles, Evelyn O’Connor de Seneca (5e, 18:35.90) ​​et Gracie Steffes de Seneca (32e, 20:53.60) étaient les seules coureuses de la région dans le top 50. Seneca (228 points d’équipe) s’est classée septième en équipe, Fieldcrest (432) était 17e mené par Clare Phillips (53e, 21:51.80) et Marquette (522) était 21e rythmée par Maggie Jewett (57e, 21:58.50).

Volley-ball filles

LP va 2-1 au tournoi UT : Au United Township Invitational samedi, les Cavaliers de La Salle-Pérou ont affiché un dossier de 2-1 avec une victoire sur les hôtes (25-12, 25-14), une défaite contre Annawan (25-16, 23-25, 15 -3) et une victoire sur West Carroll (18-25, 25-18, 15-10).

Taylor Martyn (34 récupérations, 38 points de service), Brooklyn Ficek (39 récupérations, 24 points) et Olivia Shetterly (huit blocs) ont tous été nommés tous les tournois pour LP. Emma Garretson a réussi 17 attaques décisives, Katie Sowers a réussi 28 attaques décisives, tandis qu’Addison Urbanski a poussé 33 passes décisives pour accompagner ses cinq as et 33 points servis.