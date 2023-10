Le tour de victoire du Labour en Écosse donne un aperçu de ce dont jouissait autrefois le SNP | Actualités politiques

Les rassemblements travaillistes en Écosse sont loin de faire la une des journaux depuis très longtemps.

Leur éclat politique s’est éteint à la suite du référendum sur l’indépendance de 2014, en guise de punition électorale pour avoir fait équipe avec le parti. Conservateurs dans une campagne amèrement meurtrière.

Les opposants se sont moqués à plusieurs reprises Le travail échecs aux élections, avec un parti autrefois puissant gravement diminué et luttant pour être pertinent.

Actualité politique : « Nous sommes le parti du changement », déclare Starmer

« Nous sommes le parti du changement »



Le SNP est la force dominante depuis si longtemps. Ils ont été le mouvement dynamique, des personnalités énergiques rassemblant leurs troupes, le seul parti à avoir remporté toutes les élections depuis de nombreuses années.

Mais la victoire travailliste d’aujourd’hui a eu lieu au lendemain des élections partielles de Rutherglen et Hamilton-Ouest avait un aperçu de ce dont les nationalistes ont bénéficié : l’attention.

Le sourire ne pouvait pas être effacé du visage de Sir Keir Starmer au rassemblement dans un petit parking alors qu’il réfléchit à la façon dont son chemin vers le pouvoir nécessite que l’Écosse se joigne à nous.

Le leader écossais Anas Sarwar a été accusé à plusieurs reprises par ses opposants d’être une « succursale » obéissant aux ordres de ses maîtres londoniens. Ces mêmes patrons chercheront sans aucun doute désormais à canaliser des fonds de campagne considérables au nord de la frontière pour garantir des sièges l’année prochaine.

Tester l’état d’esprit de la nation est une démarche délicate dans un pays polarisé et toujours paralysé par les débats sur son avenir. Chaque décision politique et conversation politique est vue à travers le prisme du référendum sur l’indépendance.

Image:

Anas Sarwar (à droite) célèbre la victoire du Parti travailliste écossais de Michael Shanks



« J’étais très déchiré »

Lors d’un match tranquille dans la ville voisine de Cambuslang, les électeurs digéraient une victoire travailliste.

Maman Jenny Koca tenait sa fille dans ses bras alors qu’elle parlait de voter pour le SNP mais de se tourner vers le parti travailliste.

Elle a déclaré : « J’ai voté SNP. J’étais très, très déchirée. Il est difficile de donner une tournure positive au résultat et il est facile de comprendre pourquoi les gens cherchent ailleurs en ce moment. »

Une autre mère est une électrice conservatrice qui estime que la défaite du SNP dans ce domaine était prévisible.

Hazel a déclaré : « Les erreurs commises par les travaillistes la dernière fois qu’ils étaient au pouvoir m’ont découragé, mais tout le monde mérite une seconde chance. »

Le premier ministre promet de réfléchir et de réinitialiser

Le Premier ministre Humza Yousaf a promis de réfléchir et de se remettre à zéro après la course à Rutherglen. Mais à quoi cela ressemble-t-il – et comment sera-t-il mesuré ?

Certaines personnalités nationalistes de haut rang craignent un désastre lors des élections écossaises de 2026.

Le patron de Westminster, Stephen Flynn, a déclaré que son parti ne pouvait pas continuer comme si de rien n’était. Beaucoup y verront une atteinte à la stratégie de leadership et à l’orientation plus large du SNP.

Il y a moins de 12 mois, Nicola Sturgeon, alors première ministre, avait promis un deuxième indyref en octobre 2023 – ce mois-ci – un concept impensable dans le climat actuel.

Le chaos de cette élection partielle révèle une fois de plus à quel point la politique est instable.