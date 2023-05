Le tour de qualification du Grand Prix de Monaco de Max Verstappen « l’un de ses meilleurs », déclare Christian Horner de Red Bull

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen dit qu’il a tout risqué dans le secteur final pour voler une superbe pole à Fernando Alonso à Monaco

Max Verstappen dit qu’il a tout risqué dans le secteur final pour voler une superbe pole à Fernando Alonso à Monaco

Christian Horner a qualifié le tour de pole position de Max Verstappen pour le Grand Prix de Monaco comme l’un de ses meilleurs de tous les temps en F1.

Verstappen était cinquième avant son dernier tour en Q3 après que Fernando Alonso ait pris d’assaut le sommet de la feuille de temps.

Le Néerlandais était à 0,204 s du pilote Aston Martin après le secteur 2, mais a été le plus rapide de 0,084 s avec un secteur final époustouflant.

« Je pense que c’est l’un des meilleurs tours qu’il ait jamais réalisés en qualifications. Lorsqu’il est arrivé à la piscine, il avait 0,2 seconde de retard sur Fernando », a déclaré Horner. Sky Sports F1.

« Puis tout le temps dans ce dernier secteur, je pense qu’il a heurté le mur des deux côtés mais a porté l’élan et la vitesse. Je pouvais le voir gagner du temps, je savais que ça allait être serré et il l’a fait.

« Mes émotions sont quelque part au milieu. Je suis ravi pour Max avec probablement le meilleur tour de qualification de sa carrière, puis pour Checo (Sergio Perez) malheureusement une erreur trop tôt en Q1. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson de Sky F1 était au SkyPad pour analyser le superbe secteur final de Verstappen afin de récupérer une superbe pole position Anthony Davidson de Sky F1 était au SkyPad pour analyser le superbe secteur final de Verstappen afin de récupérer une superbe pole position

Verstappen « ne se souciera pas » de la pole s’il ne gagne pas

Verstappen a frôlé les barrières à plusieurs reprises dans le dernier secteur pour combler son déficit après une mauvaise course dans le premier virage, ce qui l’a laissé rattraper son retard pour le reste du tour.

A la question de savoir si des qualifications comme samedi résument la magie de Monaco, Verstappen a répondu : « Si ça se termine par un bon résultat, je suis content, sinon je m’en fiche. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Verstappen vole la pole position à Alonso avec un secteur final époustouflant lors d’une séance de qualification finale palpitante Verstappen vole la pole position à Alonso avec un secteur final époustouflant lors d’une séance de qualification finale palpitante

Il a ajouté : « La course devrait se passer bien. Il s’agit juste d’avoir un bon départ. Et je veux dire, il y a toujours du chaos à Monaco, mais je pense que notre rythme de course dans le comportement général de la voiture sur les pneus est bon. »

« Mais il s’agissait simplement de rassembler tout cela sur un tour, et je savais que cela allait être un peu plus difficile pour nous ici à Monaco, juste avec la façon dont notre voiture est caractérisée. Mais quand même, être premier ici, c’est génial pour toute l’équipe. »

Horner : Le premier 500 m dictera le GP de Monaco

Compte tenu de la difficulté des dépassements à Monaco, on s’attend à ce que celui qui partira de la pole remporte la course.

Cependant, seuls deux des sept derniers polemans ont remporté la victoire, mais Horner pense toujours que le tour 1 décidera du vainqueur.

Verstappen partira en pole position pour la première fois à Monaco

« Nous connaissons l’importance des qualifications ici. Cette séance était sans gants et c’est une piste qui ne joue pas sur les points forts de la voiture et nous avions besoin que Max soit au top de sa forme pour y parvenir aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Si nous pouvons prendre un bon départ, je pense que nous serons forts en course mais un tour, sur un circuit à vitesse lente comme celui-ci, la voiture n’a pas la chance d’utiliser ses forces. C’était à Max aujourd’hui. »

« Il y a un grand respect entre Fernando et Max, mais ce sont des personnages très similaires. Ils sont taillés dans le même tissu et ce sont tous les deux des coureurs acharnés. Ils veulent tous les deux gagner cette course et je suis sûr que Fernando voit une chance et il sait à quel point ce départ est précieux. Ce premier 500 m est ce qui va dicter ce Grand Prix.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Sky Sports F1Calendrier du GP de Monaco en direct

dimanche 28 mai

7h15 : F3 Feature Race

8h45 : course de fond F2

12h30 : Préparation du Grand Prix du GP de Monaco dimanche

14h : LE GRAND PRIX DE MONACO

16h : Réaction du Chequered Flag Monaco GP

17h : Carnet de notes de Ted

17h30 : La 107e Indy 500

Regardez le Grand Prix de Monaco en direct sur Sky Sports F1 dimanche avec une montée en puissance à partir de 12h30 et une extinction des feux à 14h. Obtenez Sky Sports