Le Tour de France renforce la sécurité au milieu des craintes de manifestations et de troubles civils

Le Tour de France a renforcé la sécurité alors que les organisateurs de la course se préparent à une double dose de perturbations, à la fois de la part des militants du changement climatique et de la menace de troubles civils en France.

Le directeur de course Christian Prudhomme a déclaré que les promoteurs ASO sont en « liaison constante » avec le gouvernement français, après trois nuits d’émeutes à travers la France.

Jonas Vingaard l’homme à battre du Tour de France mais Pogacar se cache En savoir plus

Le Tour commence samedi dans le nord de l’Espagne mais traverse la France lundi et, au cours des trois prochaines semaines, a des arrivées d’étapes dans les grandes villes comme Bordeaux, Clermont-Ferrand, Bourg-en-Bresse et Paris.

Prudhomme a déclaré que « en fonction de ce qui se passe, nous nous adapterons si nécessaire ».

S’adressant aux journalistes la veille du Grand Départ du Tour à Bilbao, il a ajouté: « Nous sommes en liaison constante avec les services de l’État et nous suivons la situation et son évolution. »

Alors qu’une grande partie de l’itinéraire du Tour est rurale, le convoi est souvent hébergé dans les zones urbaines pendant la nuit. Alors que de nouveaux troubles ont été signalés vendredi, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déjà demandé que des mesures d’arrêt des bus et des tramways en Ile-de-France à 21 heures soient introduites à l’échelle nationale.

Le Tour 2022 a également été perturbé à plusieurs reprises par des militants du changement climatique. Afin de se prémunir contre de nouveaux incidents, deux motos de la brigade d’intervention de la gendarmerie française rouleront en tête du peloton pour empêcher les manifestants de perturber la course.

La police tente d’expulser des manifestants lors du Tour de France de l’année dernière. Photographie : Guillaume Horcajuelo/EPA

« Deux motos fonctionneront en duo », a déclaré le capitaine de gendarmerie Jean-François Prunet aux responsables de l’équipe, selon Reuters. « Notre objectif est d’être en mesure d’apporter une réponse immédiate et d’éviter l’arrêt de la course. »

« Je pense que vous seriez assez naïf de penser que vous allez traverser le Tour de cette année sans aucune protestation », a déclaré Matt White, directeur sportif de l’équipe Jayco AlUla de Simon Yates, au Guardian. « C’est quelque chose que vous devez repousser au fond de votre esprit. C’est hors de notre contrôle.

Plus tôt cette année, le groupe environnemental français Dernière Rénovation a déclaré qu’il manifesterait à nouveau lors du Tour de cette année.

« Nous trouverons toujours des moyens de perturber tant que le gouvernement ne prendra pas de mesures efficaces », a déclaré un porte-parole au podcast RadioCycling. « Il y aura toujours des gens prêts à agir lors d’événements sportifs ou culturels, de manière non violente. Nous n’arrêterons pas. »

La dernière menace fait suite à de multiples perturbations dans le sport britannique par les militants pour le climat Just Stop Oil et par des manifestants pour les droits des animaux, qui ont ciblé le Grand National, le championnat du monde de snooker au Crucible, la finale de Premiership Rugby et le deuxième test des cendres, qui se déroule actuellement à Celui du Seigneur.