Le Tour de France percuté par des éco-manifestants (VIDEO)

‘Derniere Renovation’ a interrompu l’étape 10 de la course emblématique

Le Tour de France a été interrompu mardi après que des manifestants se sont collés à la route et l’ont bloquée tout en lançant des bombes fumigènes.

L’incident s’est produit lors de l’étape 10 de l’événement emblématique et à environ 35 km de la ligne d’arrivée à Megève, en France.

Comme le montrent les images diffusées, les autorités ont dû arriver sur les lieux pour résoudre le problème alors que de la fumée colorée remplissait l’air.

Bien qu’Alberto Bettiol ait conduit son vélo avec défi à travers les manifestants, la plupart des coureurs ont dû être retenus pour attendre que la route soit dégagée.

“La course est neutralisée. La course reprendra avec les mêmes écarts horaires une fois la route dégagée.” a déclaré le centre de course du Tour de France dans un communiqué, alors que le groupe français d’action pour le climat Dernière Rénovation revendiquait la responsabilité de la manifestation.

Des militants pour le climat ont perturbé le Tour de France aujourd’hui pic.twitter.com/GJ1rzciq8J – Dr Lucky Tran (@luckytran) 12 juillet 2022

Dans un Twitter déclarationl’organisation a confirmé qu’elle “a interrompu la 10ème étape du Tour de France entre Morzine et Megève dans la commune de Magland pour stopper la course folle vers l’anéantissement de notre société”.

Dernière Rénovation a ajouté qu’il “ne peuvent plus rester spectateurs de la catastrophe climatique en cours” et cela “il nous reste 989 jours pour sauver notre avenir, notre humanité”.

“Notre objectif est de forcer la législation à réduire drastiquement les émissions de la France, à commencer par la réforme énergétique, le domaine le plus à même de concilier aujourd’hui justice sociale et justice climatique”, ça a continué.

“C’est notre dernière chance d’éviter des conséquences catastrophiques et irréversibles : chaleur meurtrière, phénomènes météorologiques extrêmes, famines, migrations massives, conflits armés… et c’est pour toutes les prochaines générations d’humains.”

L’étape 10 a redémarré après environ 15 minutes de perturbations et a finalement été remportée par Magnus Cort Nielsen.

