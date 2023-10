PARIS — La dernière étape du Tour de France de l’année prochaine se déroulera hors de Paris pour la première fois depuis 1905 en raison d’un affrontement avec les Jeux olympiques, et se déroulera plutôt sur la Côte d’Azur.

Pour des raisons de sécurité et de logistique, la capitale française ne verra pas sa traditionnelle arrivée du Tour sur les Champs-Élysées. La course se terminera à Nice le 21 juillet. Cinq jours plus tard, Paris ouvrira les Jeux olympiques.

La course débutera pour la première fois en Italie avec une étape comprenant plus de 3 600 mètres de dénivelé. La haute montagne sera au programme 2024 dès le quatrième jour d’une course qui comprend deux contre-la-montre individuels et quatre arrivées au sommet.

Au total, sept étapes de montagne sont au programme, à travers quatre massifs montagneux, selon le parcours dévoilé mercredi.

La course débutera dans la ville italienne de Florence le 29 juin et emmènera les coureurs jusqu’à Rimini à travers une série de collines et de montées dans les régions de Toscane et d’Émilie-Romagne. Ce début difficile pourrait préparer le terrain pour les premiers accrochages entre les principaux prétendants.

Les coureurs traverseront d’abord les Alpes lors de l’étape 4, lorsqu’ils s’attaqueront au Col du Galibier, culminant à 2 642 mètres.

“Le peloton du Tour n’a jamais grimpé aussi haut, aussi tôt”, a déclaré le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.

Et ce ne sera qu’un avant-goût de la suite puisque le dénivelé total de la 111e édition du Tour atteint 52 230 mètres.

Le prochain grand moment pour le double tenant du titre Jonas Vingegaard et ses rivaux sera la 7e étape du premier contre-la-montre dans les vignobles de Bourgogne. La première journée de repos viendra ensuite après une étape champenoise présentant plusieurs secteurs sur des routes de graviers blancs pour un total de 32 kilomètres qui offrent habituellement des courses spectaculaires dans la poussière.

Les coureurs du Tour se dirigeront ensuite vers le sud, vers le Massif Central et les Pyrénées, puis retourneront dans les Alpes pour deux étapes massives avec des arrivées au sommet d’une colline, à la station de ski d’Isola 2000 puis au Col de la Couillole, un parcours de 15,7 kilomètres (9,7 milles). ) montée à une pente moyenne de 7,1 %.

Le suspense devrait être au rendez-vous jusqu’au bout car la dernière étape, traditionnellement un défilé de victoires à Paris pour le leader de la course jusqu’au sprint final qui se dessine, sera un contre-la-montre de 34 kilomètres entre Monaco et Nice.

“Tout le monde se souvient de la dernière fois où le Tour s’est terminé par un contre-la-montre, lorsque Greg LeMond a enlevé le maillot jaune des épaules de Laurent Fignon sur les Champs-Élysées en 1989, de seulement huit secondes”, a déclaré Prudhommne. “Trente-cinq ans plus tard, on ne peut que rêver d’un duel similaire.”

Il y a huit étapes de plat pour les sprinteurs, ce qui laisse de nombreuses opportunités à Mark Cavendish pour tenter de devenir le détenteur du record du plus grand nombre de victoires d’étapes en carrière lors de la plus grande course du sport.

Le parcours de la troisième édition du Tour féminin emmènera le peloton de la ville néerlandaise de Rotterdam, à partir du 12 août, jusqu’à la station de l’Alpe d’Huez. La course comportera huit étapes et un total de 946 kilomètres.

___

Sports AP : https://apnews.com/hub/sports