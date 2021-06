Le Tour de France féminin revient en course par étapes en 2022 | Actualités du cyclisme

La Britannique Elizabeth Deignan a remporté le dernier La Course en août 2020

Un Tour de France féminin reviendra au calendrier en tant que course par étapes en 2022 aux côtés d’un Giro d’Italia Donne restauré au niveau du WorldTour.

L’UCI a annoncé jeudi les 24 épreuves qui composeront la série de haut niveau l’année prochaine, confirmant que les deux courses auront lieu en juillet.

Le nouveau Tour de France Femmes se déroulera du 24 au 31 juillet, à compter de la fin de l’édition masculine de la course.

Une édition féminine de la course s’est déroulée auparavant de 1984 à 1989, et les organisateurs ASO ont longtemps été sous pression pour lancer une version mise à jour pour correspondre à la popularité croissante du sport, avec l’événement d’une journée La Course considéré par beaucoup comme un mauvais substitut.

Le nouveau calendrier UCI inclut également le Giro en tant qu’événement WorldTour après que la course italienne, pendant de nombreuses années le summum du calendrier féminin, a été rétrogradée l’année dernière pour non-respect du règlement UCI sur la diffusion télévisée pendant la pandémie.

La course se déroulera du 1er au 10 juillet.

Le calendrier comprend également trois jours de RideLondon Classique du 27 au 29 mai, le Women’s Tour devant revenir à son créneau d’été habituel, du 6 au 11 juin.