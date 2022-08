Le tour de Fire Breather tourne horriblement mal, souffre de brûlures

Le feu est de loin l’élément le plus redouté et le plus destructeur de la nature et peut causer autant de dévastation qu’il peut être une aubaine pour nous. Cependant, malgré les dangers encourus, de nombreuses personnes se livrent à des tours impliquant le feu, pour le divertissement des autres. L’un des tours de feu les plus populaires consiste à cracher du feu. La respiration du feu est le processus de production d’un brouillard de carburant précis à partir des lèvres au-dessus d’une flamme nue pour produire un panache ou un flux de feu. C’est toujours une activité à risque, quelles que soient les mesures de sécurité adoptées, mais le risque de blessure ou de mort est réduit en utilisant la bonne méthode et le bon carburant.

Cependant, même après avoir pris des précautions, l’acte peut se retourner contre nous et aujourd’hui, nous étions ici pour vous montrer un acte similaire qui a mal tourné. Une vidéo a circulé récemment dans laquelle le visage d’un cracheur de feu a pris feu alors qu’une partie du carburant qu’il avait craché revenait accidentellement sur son visage, enflammant sa barbe et une partie de son visage. La vidéo a été partagée par la poignée Twitter Best Videos, qui partage souvent des vidéos d’incidents bizarres et choquants.

Meilleure vidéo Showsha

Un casse-cou est vu en train de faire le numéro de cracheur de feu dans les rues dans un endroit non divulgué. Alors que le visage du cracheur de feu prend feu à cause d’une erreur de calcul de sa part, on le voit se pencher sur ses genoux et essayer frénétiquement de l’éteindre.

Merde frère 🔥😵 pic.twitter.com/BWzaflUrNO – Meilleures vidéos 🎥🔞 (@_BestVideos) 8 août 2022

Alors que les spectateurs restent horrifiés par le changement soudain des événements et que certains se précipitent pour l’aider, c’est un répit de voir que le feu s’est éteint et que l’homme est en sécurité avant la fin de la vidéo. La vidéo ébouriffante, qui compte près de 700 retweets, rappelle que les tours de feu, s’ils sont exécutés, doivent être effectués avec une extrême prudence et précision.

