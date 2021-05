Le Toughbook S1 de Panasonic est une tablette Android robuste de 7 po avec des batteries remplaçables à chaud

Panasonic a dévoilé une tablette petite mais robuste pour les travailleurs sur le terrain, mais si vous en voulez une, vous devriez probablement demander à votre patron d’en obtenir une pour l’entreprise. Sinon, vous seriez accroché pour 1110 € / 1 004 £ plus TVA.

Le Panasonic Toughbook S1 7 ”est IP67 / IPX5 résistant à la poussière et à l’eau. Il est également certifié MIL-STD-810H et a subi des tests pour s’assurer qu’il peut résister à des chutes sur du béton de 1,5 m (5 pi). Il a une plage de température de fonctionnement comprise entre -20 ° C et 50 ° C (-4 à 122 ° F).





Le Panasonic Toughbook S1 est une tablette robuste de 7 pouces

Le S1 peut partager des accessoires avec les modèles Toughbook L1 et A3, notamment des batteries, des berceaux, des stations d’accueil et des stylets. Ce dernier peut permettre à un client de signer pour sa livraison. La tablette peut être équipée d’un lecteur de code à barres ou d’un port USB de taille normale (ceux-ci se branchent sur ce que l’on appelle le port Gadget).

La tablette dispose d’un écran de 7 pouces avec une résolution de 1 280 x 800 pixels (IPS LCD) qui peut être utilisé avec des gants et dispose même d’un mode pluie dédié, vous pouvez donc continuer à l’utiliser même lorsqu’il est mouillé. L’écran peut atteindre 500 nits de luminosité avec des mesures anti-reflet supplémentaires. Il y a un appareil photo 5 MP à l’avant et un appareil photo 13 MP à l’arrière.







Batterie remplaçable à chaud • Lecteur de codes-barres en option et port USB pleine taille

Panasonic propose deux capacités de batterie pour le Toughbook S1, dont la plus grande permet jusqu’à 14 heures de fonctionnement. Vous pouvez prolonger cela indéfiniment car les batteries peuvent être remplacées à chaud (c’est-à-dire que vous ne perdez aucune donnée, mais vous devez suspendre la tablette avant de changer la batterie).

La tablette est livrée avec Android 10 fonctionnant sur un chipset Snapdragon 660 assez ancien associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Encore une fois, cela s’adresse davantage aux utilisateurs d’entreprise et est livré avec le Panasonic COMPASS suite d’outils de gestion d’entreprise. En outre, il a une garantie de 3 ans.







Quelques-uns des accessoires en option pour le Toughbook S1

Le Toughbook S1 est disponible aujourd’hui, plus de détails ici.

La source