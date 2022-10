Le touché de récupération des échappés de Micah Parsons piétine tout élan pour le retour des Bears de Chicago – Shaw Local

ARLINGTON, Texas – Les Bears savaient que le secondeur des Cowboys Micah Parsons serait un problème. Ils n’ont probablement pas deviné qu’il serait un problème avec le ballon dans ses mains.

Parsons a récupéré un échappé de 36 verges après que les Bears n’aient pas réussi à le toucher dimanche au stade AT&T d’Arlington, au Texas. Le touché a essentiellement mis le match hors de portée. Dallas a clôturé une victoire, 49-29.

“Celui qui est là dans la mêlée, vous devez le toucher”, a déclaré l’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus.

Les Bears tiraient de l’arrière par deux possessions au début du match et ont été forcés de rattraper la majeure partie du temps. Le touché de Parsons a donné l’avantage aux Cowboys, 42-23, à la fin du troisième quart et Justin Fields et les Bears n’ont pas trouvé assez de puissance de feu pour revenir à partir de ce point.

Le score de Parsons était une étrange séquence d’événements. Fields s’est connecté avec le porteur de ballon David Montgomery sur une passe de vidage au troisième essai. Montgomery a presque atteint le marqueur de premier essai, mais il a perdu le contrôle du ballon de football et il s’est précipité dans l’espace ouvert.

Parsons a été la première personne à sauter sur le ballon. Fields, à la traîne du jeu, a sauté sur Parsons mais ne l’a jamais touché. Plusieurs joueurs des Cowboys ont entouré Parsons pour célébrer avant de se rendre compte que le secondeur vedette n’avait jamais été touché. Il a couru 36 mètres dans l’autre sens pour un score.

“C’est de ma faute si je lui saute dessus”, a déclaré Fields après le match. « J’aurais dû le toucher, mais je ne pourrais pas vous dire la dernière fois que j’ai fait un tacle. Je dois juste être conscient de cette situation et juste le taguer, assurez-vous qu’il est à terre.

Le garde droit des Bears, Teven Jenkins, a vu le chiffre d’affaires se développer et a d’abord pensé que le jeu était mort. Puis il a vu le tacle droit Riley Reiff courir vers Parsons.

“Ils célébraient”, a déclaré Jenkins. “Une fois que j’ai réalisé que Riley Rieff a commencé à courir après lui, c’était comme, ‘Oh, c’est un jeu actif.’ J’ai donc dû essayer de manœuvrer et de voir où il allait.

Le jeu a signalé un énorme changement d’élan, dont les Bears ne se sont jamais remis. Les Bears étaient certainement bien conscients de Parsons, qui a été sélectionné un choix derrière Fields lors du repêchage de l’an dernier et qui a remporté les honneurs de recrue défensive AP de l’année la saison dernière. Mais personne ne s’attendait à devoir s’attaquer au secondeur de 6 pieds 3 pouces et 245 livres.

Montgomery était dur avec lui-même pour le tâtonnement. Il s’agissait de son premier échappé perdu de la saison. Il a dit qu’il avait simplement laissé tomber la balle.

“Moi personnellement, je dois mieux jouer”, a déclaré Montgomery. « Je dois être meilleur pour les gars autour de moi. Impossible de lâcher le ballon. C’était malheureux.

Les Bears (3-5) n’ont pas pu arrêter le quart Dak Prescott et les Cowboys (6-2). Dallas a totalisé 442 verges d’attaque, et plusieurs défenseurs des Bears l’ont qualifié d ‘«embarrassant». Les Cowboys étaient presque imparables au troisième essai, avec une fiche de 9 en 11.

Les Bears ont commencé lentement, prenant du retard, 14-0, au premier quart. Dallas a marqué des touchés sur chacune de ses quatre premières possessions et est entré à la mi-temps avec une avance de 28-17.

“Ce sera les fondamentaux”, a déclaré Eberflus à propos de sa défense. « Ce sera l’entraîneur et les joueurs. Nous devons être capables de mieux exécuter, ensemble en tant que groupe.

Entre une victoire surprise contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lundi, un échange qui a envoyé le lanceur de passes vedette Robert Quinn à Philadelphie et la défaite de dimanche, ce fut une semaine émouvante pour les Bears – avec des hauts et des bas.

La NFL est implacable, et les Bears vont devoir tourner la page rapidement.

“Regardez chaque performance telle qu’elle est isolée par elle-même”, a déclaré Eberflus. “Lorsque vous surfez sur la vague de l’élan comme celui-ci, cela peut être une chose délicate pour une équipe de football. Il faut donc regarder chaque performance pour ce qu’elle est.