Le touché de 82 verges de Leshon Williams mène l’Iowa à une victoire de 15-6 contre le Wisconsin

Leshon Williams a marqué le seul touché du match sur une échappée de 82 verges et a terminé avec 174 verges au sol samedi pour mener l’Iowa à une victoire de 15-6 contre le Wisconsin, qui a perdu le quart-arrière Tanner Mordecai à la suite d’une blessure à la main.

L’Iowa (6-1, 3-1 Big Ten) a battu le Wisconsin (4-2, 2-1) lors de saisons consécutives pour la première fois depuis 2008-09 et conserve la possession du Heartland Trophy, le trophée de 72 livres. taureau qui revient au vainqueur de ce match annuel.

Un match dans lequel les points semblaient déjà précieux s’est transformé en une lutte défensive encore plus après que chaque équipe ait perdu un de ses meilleurs joueurs offensifs à la suite d’une blessure en première mi-temps.

L’ailier rapproché de l’Iowa, Erick All, a été transporté dans les vestiaires après s’être blessé alors qu’il effectuait un attrapé de 5 verges lors de la deuxième série des Hawkeyes. Le Wisconsin a perdu Mordecai à la fin du deuxième quart alors qu’il suivait une passe et que sa main de lancement a touché le casque du secondeur de l’Iowa Jay Higgins.

Les caméras de télévision ont montré Mordecai en train de dire : « Je ne peux pas lancer », peu après le match, avant de se diriger vers les vestiaires. Cela a forcé le Wisconsin à se tourner vers Braedyn Locke, un transfert de l’État du Mississippi qui n’avait lancé qu’une seule passe en carrière avant samedi.

La blessure de All a été un énorme revers pour une attaque de l’Iowa qui a déjà perdu le quart partant Cade McNamara à cause d’une blessure au genou mettant fin à la saison et l’ailier rapproché Luke Lachey à cause d’une probable blessure à la cheville mettant fin à la saison.

Ces blessures ont forcé les deux équipes à chercher des meneurs de jeu ailleurs. Williams a répondu avec la plus longue course de mêlée de l’Iowa depuis que Tavian Banks avait également réussi un 82 verges lors d’une éruption de 63-20 contre l’Iowa State en 1997.

Alors que l’Iowa faisait face aux troisième et deuxième au début du deuxième quart, Williams a fait un pas bégayant dans le champ arrière, a traversé un grand trou à l’intérieur, s’est libéré de la tentative de plaquage du bras d’Austin Brown à environ une douzaine de mètres en aval et a couru le long de la ligne de touche droite. .

Après ce touché, l’Iowa a gagné 3 verges nettes au cours de ses six séries suivantes, toutes avec trois retraits. Pourtant les Hawkeyes n’ont jamais été menés grâce à leur défense.

Faits saillants des Iowa Hawkeyes contre les Wisconsin Badgers

Le Wisconsin a réduit la marge à 7-6 en parcourant 60 verges sur chacune de ses deux premières séries en seconde période et a couronné les deux avec des buts sur le terrain de Nathanial Vakos, l’un sur 36 verges et l’autre sur 52.

Mais l’Iowa a contrôlé le quatrième quart-temps.

L’Iowa a prolongé son avance à 10-6 grâce au panier de 48 verges de Drew Stevens avec 13:08 à jouer. Yahya Black a limogé Locke et forcé un échappé que le plaqueur du Wisconsin Riley Mahlman a récupéré dans la zone des buts pour une sécurité avec 12 :15 à jouer.

Le dernier espoir du Wisconsin a disparu lorsque Aaron Graves a forcé un échappé de Locke que Higgins a récupéré au 39e des Badgers, établissant le panier de 40 verges de Stevens avec 1:55 à jouer.

