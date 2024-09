Le touchdown de Montgomery en prolongation permet aux Lions de battre les Rams

DÉTROIT — Les Lions de Détroit ont commencé la saison en surpassant les Rams de Los Angeles grâce à une attaque équilibrée, en accumulant des yards au sol et en utilisant les airs pour des jeux cruciaux, tout comme ils l’ont fait lors de leur match de wild-card de la NFC.

Le touchdown d’un yard de David Montgomery en prolongation a permis aux Lions de s’imposer 26-20 contre les Rams dirigés par Matthew Stafford, dimanche soir.

« En début de saison, beaucoup de matchs se résument à celui qui commet le moins d’erreurs », a déclaré l’entraîneur des Lions Dan Campbell. « Nous en avons commis une de moins qu’eux. »

Les Lions ont perdu une avance de deux touchdowns au troisième quart-temps, mais ont prolongé le match grâce au field goal égalisateur de 32 yards de Jake Bates dans la dernière minute du temps réglementaire.

Détroit a remporté le tirage au sort et a profité de la possession du ballon, gagnant au moins 9 yards sur ses quatre premiers jeux en prolongation pour préparer le score gagnant de Montgomery.

Les Rams étaient en position de gâcher la fête d’ouverture de la saison de Detroit lorsque Stafford a lancé une passe de touché de 9 verges à Cooper Kupp avec 4:30 à jouer au quatrième quart-temps.

Ils n’ont tout simplement pas réussi à faire suffisamment de jeux des deux côtés du ballon pour conserver la victoire.

Les Los Angeles ont livré une belle bataille malgré la perte du receveur du Pro Bowl Puka Nacua et de deux joueurs de ligne sur leur ligne endommagée.

« Je suis vraiment fier de ce groupe », a déclaré l’entraîneur des Rams, Sean McVay. « Nous avons eu beaucoup de joueurs qui ont chuté et beaucoup de gens qui ont pris le relais.

« Nous avons tout simplement échoué. »

Les Lions menaient 17-3 au troisième quart-temps après que Jared Goff ait lancé une passe de touché de 52 yards à Jameson Williams.

« Nous avions travaillé ce double mouvement toute la semaine et il les a fait fumer dessus », a déclaré Goff.

Détroit a cependant perdu ce coussin confortable parce que son ancien quart-arrière vedette les a mis à mal et que son actuel a lancé une interception au début du quatrième quart-temps.

John Johnson a intercepté la passe de Goff au milieu de la ligne des 20 yards des Rams, privant Détroit de toute chance de marquer un field goal et de restaurer son avance de sept points.

Stafford en a profité pour mener une séquence de 10 jeux et 80 verges qu’il a conclue avec une passe de touché à Kupp. Il n’a pas réussi à compléter suffisamment de passes à la fin du quatrième quart-temps pour conserver le ballon et sceller la victoire, ce qui a conduit à un botté de dégagement qui a donné à Goff un autre tir depuis sa ligne de 31 verges avec 2:11 à jouer.

« J’ai eu une chance de gagner », a déclaré Stafford. « À chaque match, il y a des actions que vous voulez récupérer. »

Les Lions ont atteint la ligne des 14 points des Rams et se sont contentés du field goal égalisateur de Bates qui a envoyé le match en prolongation.

McVay a insisté sur le fait qu’il ne regrettait pas la décision qu’il avait prise au deuxième quart-temps.

Avec une chance de tenter un field goal de 40 yards alors qu’il y avait égalité à 3, McVay a choisi d’y aller et a rendu le ballon sur les downs lorsque Stafford a lancé une passe incomplète qui ciblait Kupp.

« Nous sommes venus ici pour être agressifs et je ne reviendrais pas sur cette décision », a déclaré McVay.

Stafford a complété 34 des 49 passes pour 317 yards avec un touchdown et une interception, en lançant un ballon au milieu de la zone d’en-but où Kerby Joseph l’attendait au début du deuxième quart-temps. Il a pris quelques coups, notamment sur sa cheville droite, et a surgi à chaque fois pour faire plus de jeux.

« Il faut donner beaucoup de crédit à Matt Stafford, il a joué à merveille malgré tous ces coups », a déclaré Campbell.

Kupp a égalé un sommet en carrière avec 14 réceptions et a accumulé 110 yards de réception.

Goff a complété 18 passes sur 28 pour 217 yards avec un touchdown et une interception.

Williams a égalé un record en carrière avec cinq réceptions et a établi un record personnel avec 121 yards de réception.

« Je suis fier de lui », a déclaré Campbell. « Il a encore beaucoup de marge de progression. Ce n’était pas sa meilleure balle, mais il a fait quelques jeux. »

Montgomery a porté le ballon 17 fois pour 91 yards et Jahmyr Gibbs a couru 11 fois pour 40 yards, les deux marquant un TD.

BLESSURES

Rams : Nacua (genou) s’est blessé en première mi-temps après avoir attrapé quatre passes pour 35 yards et n’est pas revenu. … Le LT Joe Noteboom (cheville) a été évacué du terrain au deuxième quart-temps après avoir été titulaire à la place d’Alaric Jackson, qui purge une suspension de deux matchs pour avoir enfreint la politique de conduite personnelle de la NFL. Le LG Steve Avila (genou) est tombé plus tard.

McVay a déclaré après le match qu’il n’avait pas de mise à jour sur les joueurs blessés de l’équipe.

Lions : DT DJ Reader (jambe) et S Ifeatu Melifonwu (cheville) étaient inactifs.

SUIVANT

Rams : restez sur la route et jouez à Arizona dimanche.

Lions : Accueillez Tampa Bay dimanche dans un match revanche du tour divisionnaire des éliminatoires, un match que Détroit a remporté 31-23.