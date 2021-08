Le total mondial des cas Covid dépasse les 200 millions

Deux cents millions, c’est un nombre énorme.

Mais alors que le monde a enregistré le 200 millionième cas détecté d’infection à coronavirus, ce chiffre décourageant – plus que les populations d’Allemagne, de France et d’Espagne réunies – ne parvient pas non plus à saisir à quel point le virus s’est implanté dans l’humanité.

Bien que toujours une mesure imparfaite d’un virus qui ne provoque aucun symptôme chez de nombreuses personnes qu’il infecte, avec de nombreuses infections non signalées, le décompte des cas a fourni un outil utile pour une grande partie de la pandémie – comme une lumière rouge clignotante dans le cockpit d’un avion de ligne avertissant d’un danger imminent.

Une augmentation du nombre de cas a trop souvent été suivie d’un écrasement de personnes se pressant dans les salles d’urgence. Et puis, plusieurs semaines plus tard, le nombre de décès a généralement augmenté. Il a fallu plus d’un an à la pandémie pour atteindre son 100 millionième cas, et un peu plus de six mois pour doubler, le monde dépassant le chiffre des 200 millions mercredi, selon le Center for Systems Science and Engineering de l’Université Johns Hopkins. .