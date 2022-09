Le total grimpe tôt avant le match Bears contre Texans de la semaine 3 – Shaw Local

Ne regardez pas maintenant, mais le total grimpe dans le match de dimanche entre les Bears de Chicago et les Texans de Houston.

Lorsque les lignes de paris ont été publiées pour la première fois, le total de l’inclinaison Bears-Texans de cette semaine a ouvert à 39 via Césars Sportsbook. Il s’agissait du total le plus bas de la liste de la semaine 3 à l’époque, le match de football du jeudi soir (Browns contre Steelers) et le concours de football du lundi soir (Giants contre Cowboys) étant les seuls autres matchs avec un total inférieur à 40.

Mais tout a changé en 24 heures.

Grâce à une certaine influence du marché des paris, la confrontation de dimanche entre les Bears et les Texans de Lovie Smith a maintenant un total de 40,5. Un mouvement de 1,5 point peut ne pas sembler significatif, mais il l’est pour ces deux équipes. Les Bears et les Texans ont une fiche de 2-0 contre les moins pour commencer la campagne 2021-22.

Les Bears avaient au moins des conditions défavorables à blâmer lors de la semaine 1, lorsque leur victoire 19-10 sur les 49ers de San Francisco s’est terminée sous tous les numéros. Le total de la semaine dernière contre les Packers de Green Bay a également été misé de 44,5 à 41,5, une vapeur finalement justifiée. Pourtant, une course de touché de Justin Fields qui était bourrée de quatrième et de but s’est avérée être la différence sur le total.

Cela n’a pas été aussi serré pour les Texans pendant deux semaines. Les Texans ont enregistré 29 points au total, terminant bien en dessous du total de points lors d’un début de saison 0-1-1.

Les deux équipes n’ont pas reçu de jeu inspirant de leurs quarts de deuxième année pour commencer la saison. Fields se classe 29e parmi tous les quarts de l’EPA par jeu, tandis que Davis Mills des Texans est juste derrière lui au 30e. Seuls Baker Mayfield, Trey Lance et Dak Prescott sont classés plus bas pendant deux semaines.

Peut-être que le mouvement sur le total implique que certains de ces changements vont changer cette semaine, en particulier du côté des Bears. Fields n’a tenté que 28 passes en deux matchs, dont un effort de 7 sur 11 lors d’une défaite 27-10 contre les Packers lors du Sunday Night Football.

Les Bears sont peut-être en train de reconstruire avec cette jeune formation, mais l’objectif principal devrait être de déterminer si Fields est le gars avec qui construire. Ils ne lui ont pas encore donné la chance de prouver quoi que ce soit, mais peut-être que cela changera lors d’une rencontre à domicile avec les Texans ce week-end. Cela doit être ce sur quoi les parieurs comptent.

Totaux des Bears de Chicago 2022

Match 1 contre 49ers : moins de 38 ans

Match 2 chez Packers : moins de 42 ans