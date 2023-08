Le Toronto FC tient des pourparlers informels l’entraîneur du Canada John Herdman

Le Toronto FC ne cherche peut-être pas loin géographiquement pour son prochain manager, car John Herdman est un nom potentiel. L’actuel entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine du Canada a eu des discussions préliminaires avec le club canadien. Actuellement, Terry Dunfield est directeur du Toronto FC après que le club a limogé Bob Bradley cet été.

Selon L’athlétisme, l’entraîneur-chef a eu des entretiens informels avec le Toronto FC. Le Toronto FC a informé l’entraîneur des implications du poste, mais le processus d’entrevue officiel n’a pas encore commencé. Les rapports indiquent que le contrat actuel de Herdman avec Canada Soccer s’étend jusqu’à la Coupe du monde 2026. Cependant, la critique de Herdman à l’égard de la Fédération canadienne pourrait être un facteur qui l’oriente vers un nouveau poste.

Les conversations signifieraient probablement que Herdman a un certain intérêt pour le travail. Il n’est cependant pas le seul à rechercher un nouveau gérant au sein du Toronto FC. L’Athletic a nommé Bobby Smyrniotis du Forge FC en Premier League canadienne et l’adjoint de DC United Carl Robinson sont également en lice.

Herdman peut aider le Toronto FC comme il l’a fait au Canada

Le Toronto FC a besoin d’une refonte majeure avec son prochain entraîneur-chef. Non seulement c’est sans doute le pire club de la Major League Soccer, mais il a la masse salariale la plus élevée de la ligue. Actuellement, avec le moins de points gagnés par match, le Toronto FC est en difficulté depuis un certain temps. Le club a terminé avant-dernier de la Conférence Est chacune des deux dernières saisons.

Herdman pourrait être quelqu’un pour renverser la vapeur. Après tout, il l’a fait avec l’équipe nationale masculine du Canada. Sous la direction de Herdman, le Canada a grimpé au classement mondial de la FIFA grâce à de solides performances. Ensuite, le Canada a atteint sa première Coupe du monde en 36 ans en se qualifiant pour Qatar 2022. Même si les Canadiens ont perdu chacun de leurs trois matchs au tournoi, c’était un pas dans la bonne direction.

Les commentaires récents ont aigri la relation entre les deux. Herdman, clairement passionné par le succès futur du soccer canadien, a exprimé son opposition au manque de préparation de la fédération dans sa génération dorée. Ces pourparlers avec le Toronto FC ne sont que cela, des pourparlers. Cependant, il y a des raisons de croire qu’ils pourraient se matérialiser.

PHOTO : IMAGO / Agencia-MexSport