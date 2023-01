Le Toronto FC signe le gardien américain Sean Johnson du NYCFC

Le Toronto FC a annoncé vendredi la signature du gardien de but de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Sean Johnson.

Johnson, 33 ans, qui a remporté les honneurs de MVP de la Coupe MLS 2021 avec le New York City FC, a été signé jusqu’en 2024 en utilisant une allocation ciblée. Les termes n’ont pas été divulgués.

Johnson a passé les six dernières saisons au NYCFC. Il a fait le match des étoiles de la MLS 2022 et a terminé la saison dernière avec un sommet en carrière de 14 feuilles blanches en 34 départs.

“Nous tenons à remercier Sean pour tout le travail acharné et le leadership qu’il a donnés à ce club sur et en dehors du terrain”, a déclaré le directeur sportif du NYCFC, David Lee. m’a dit. “Sean a été un leader et un professionnel fantastique depuis le jour de son arrivée et a finalement joué un rôle si important dans la victoire du club pour notre première Coupe MLS en 2021.”

Johnson a 90 blanchissages en carrière en 355 départs en 13 saisons en MLS avec le Chicago Fire (2010-16) et le NYCFC.

“Sean s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but de la MLS, compte tenu de son club et de sa carrière internationale”, a déclaré l’entraîneur-chef et directeur sportif du Toronto FC, Bob Bradley. m’a dit. “Sean continue de démontrer sa capacité d’arrêt de tir d’élite, son athlétisme et sa prise de décision dans les moments importants et les plus grands matchs.”

Johnson a remporté 10 sélections avec l’USMNT depuis 2013, affichant cinq feuilles blanches. Il a servi de remplaçant pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

Il sera ajouté à l’alignement de Toronto en attendant la réception de son certificat de transfert international. Les Reds ouvrent la saison MLS 2023 le 25 février à DC United.