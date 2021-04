La puissance brésilienne, le Santos FC, a accepté de transférer l’ailier Yeferson Soteldo au Toronto FC, a annoncé lundi l’équipe canadienne.

Santos avait précédemment annoncé l’accord avec l’équipe de la Major League Soccer samedi.

Soteldo devient le troisième joueur désigné de Toronto, rejoignant le joueur par excellence en titre de la MLS Alejandro Pozuelo et l’attaquant américain Jozy Altidore.

Le contrat de Soteldo avec Toronto court jusqu’en 2025.

« Je suis très heureux de venir au Toronto FC. C’est l’une des organisations sportives les plus importantes au Canada et aux États-Unis », a déclaré Soteldo. « C’est un champion de la Coupe MLS, il a de grands joueurs, et surtout, ils sont toujours en compétition pour gagner. Ils ont des fans et des installations incroyables. »

Soteldo, 23 ans, a fait 104 apparitions pour Santos, marquant 20 buts et ajoutant 17 passes depuis son arrivée au club en janvier 2019. Soteldo a orné le maillot historique n ° 10, porté par la légende brésilienne Pelé, pendant son temps avec O Peixe.

« Nous sommes très heureux que Yeferson se joigne à notre club. C’est un joueur dynamique, excitant et intrépide qui améliorera immédiatement notre formation déjà solide », a déclaré le président du Toronto FC Bill Manning. « Il coche les cases de ce que nous recherchions dans un DP, un joueur offensif qui ajoute une dimension différente à notre côté, et je pense que nos fans seront ravis de le voir dans un uniforme du TFC. »

Soteldo a également un but et trois passes en 19 apparitions avec l’équipe nationale du Venezuela.

Avant de rejoindre Santos, Soteldo a joué pour Zamora dans l’élite du Venezuela et avec Huachipato dans la division Primera du Chili.