Le Toronto FC limoge Bob Bradley après une victoire en 11 matchs

Le Toronto FC et le manager Bob Bradley se sont séparés lundi avec le club canadien en difficulté. Les Reds sont deuxièmes à partir du bas du tableau de la Conférence Est de la MLS avec seulement l’Inter Miami malade en dessous d’eux. Bob Bradley, l’ancien entraîneur-chef de l’USMNT, a pris la relève après la saison 2021 de la MLS.

Sous le mandat de Bradley, le club a fait plusieurs signatures de haut niveau. Les plus grands d’entre eux étaient Lorenzo Insigne, Federico Bernadeschi et Domenico Criscito. Chacun de ceux-ci est arrivé au milieu de la campagne 2022.

Cependant, la campagne 2022 a été un échec à tous points de vue. Le club avait le deuxième total de points le plus bas de toute la ligue. Malgré les signatures clés jouant bien, le club n’a fait aucun mouvement. Par exemple, Bernadeschi a marqué huit fois lors de ses 10 premières apparitions avec le club. Insigne a inscrit huit buts au cours des 11 matchs qu’il a disputés la saison dernière. Cependant, six défaites lors des huit derniers matchs du club ont fait basculer la saison et donné le ton à celui-ci.

Les pertes à la fin de la saison dernière ne se sont pas exactement reportées, cependant. Toronto a perdu sept matchs. Cependant, il a un record de 10 matchs nuls pour accompagner ses trois victoires. Les trois victoires sont vers le bas de la ligue. Dans cinq de ces matchs nuls, Toronto était en tête. Le club canadien a également mené deux de ses sept défaites. Cela inclut une avance précoce dans le dernier match du club sous Bob Bradley.

Bob Bradley quitte le Toronto FC

Le club voit Bob Bradley comme la raison des luttes. Pendant son temps en tant que manager du club, Bradley a compilé un record de 14 victoires et 19 défaites. Il y a également eu 26 nuls sous Bradley. Non seulement l’Américain est le manager, mais il est aussi le directeur sportif du club. L’entraîneur adjoint et directeur technique Mike Sorber a également été relevé de ses fonctions.

Pour le moment, Terry Dunfield sera l’entraîneur par intérim du club. L’entraîneur-chef U-17 du club est un ancien milieu de terrain du Toronto FC.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire