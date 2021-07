Le Toronto FC congédie son entraîneur Chris Armas au milieu des difficultés du club en MLS

Toronto s’est séparé du manager Chris Armas. Getty Images

Le Toronto FC a congédié l’entraîneur-chef de première année Chris Armas dimanche, un jour après que l’équipe a perdu son sixième match consécutif avec une raclée de 7-1 aux mains de DC United.

Le Toronto FC (1-2-8, 5 points) a une fiche de 0-6-1 depuis sa victoire 2-0 contre le Columbus Crew SC le 12 mai. Le club a inscrit 27 buts en MLS en 11 matchs, tout en marquant 13 fois seulement.

Armas, 48 ​​ans, a été embauché en janvier après que l’entraîneur-chef Greg Vanney se soit joint au LA Galaxy après un passage de sept ans avec le Toronto FC.

Armas a précédemment été entraîneur-chef des Red Bulls de New York pendant un peu plus de deux ans avant d’être limogé en septembre dernier. Il a enregistré un record de 29-21-11 avec les Red Bulls et a mené le club au Supporters ‘Shield en 2018 et à deux apparitions en séries éliminatoires (2018, 2019).

Avant d’être entraîneur, Armas a participé à 264 matchs pour le Galaxy et le Chicago Fire et a également remporté 66 sélections pour l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Le Toronto FC a détenu une fiche de 13-5-5 (44 points, 1,91 point par match) la saison dernière pour s’assurer la deuxième tête de série de l’Association de l’Est.