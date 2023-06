Le Toronto FC congédie Bob Bradley, ancien entraîneur-chef de l’USMNT et du Los Angeles FC

Le Toronto FC, en difficulté, a congédié Bob Bradley, qui a également été entraîneur-chef et directeur sportif de l’équipe de la MLS, lundi.

Terry Dunfield, ancien joueur de Toronto et international canadien, a été nommé entraîneur-chef par intérim. Le joueur de 41 ans, qui a également joué pour les Whitecaps de Vancouver et Manchester City, a été entraîneur-chef de l’équipe des moins de 17 ans à l’académie de Toronto.

Mike Sorber, entraîneur adjoint et directeur technique de Toronto, a également été congédié.

Toronto, qui a perdu 2-1 au New England Revolution samedi, occupe la 14e place de la Conférence de l’Est avec une fiche de 3-7-10. Il n’a remporté que deux de ses 17 derniers matches (2-7-8) toutes compétitions confondues. Seul l’Inter Miami à 5-0-13 a un pire bilan.

Bradley est un entraîneur de longue date en MLS, dans les ligues étrangères et au niveau international. Il a auparavant entraîné le Chicago Fire, les New York Red Bulls, Chivas USA et a été le premier entraîneur du LAFC pendant les cinq premières saisons de l’existence du club avant de prendre la relève à Toronto en 2022.

Bradley a également entraîné l’équipe nationale masculine des États-Unis de 2006 à 2011, ramenant l’équipe à la phase à élimination directe de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2010 après l’élimination des États-Unis en phase de groupes avant que Bradley ne prenne le relais en 2006. Il a ensuite entraîné l’Égypte de 2011-2013.

Bradley, dont le fils est le capitaine torontois Michael Bradley, a pris les commandes de Toronto en novembre 2021. Son dossier avec le club était de 14-26-19.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

