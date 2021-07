Le Toronto FC accueille Jozy Altidore de retour dans l’équipe après un gel

Jozy Altidore a été officiellement accueilli par le club du Toronto FC lundi après avoir été contraint de s’entraîner seul pendant plus de sept semaines.

Lors d’un appel Zoom avec des journalistes, l’attaquant a déclaré qu’il n’avait de rancune contre personne au sein de l’organisation, et a averti que toute personne qui annule le TFC « fait une grosse erreur », même si l’équipe se situe actuellement au bas du classement de la Conférence Est. .

– MLS sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

La séance d’entraînement de lundi était la première d’Altidore avec l’ensemble du groupe depuis une altercation verbale le 22 mai avec le manager de l’époque, Chris Armas. Des sources ont déclaré à ESPN qu’Altidore et Armas se sont affrontés après que l’attaquant a été remplacé à 20 minutes de la fin lors d’une défaite 1-0 contre Orlando City, Altidore estimant que lui et le remplaçant Ayo Akinola auraient dû être sur le terrain ensemble. Bien qu’Altidore n’ait pas été officiellement suspendu, il a reçu l’ordre de s’entraîner seul en dehors de la première équipe.

Altidore a évité d’entrer dans les détails de la faille et de ce qui y a conduit, mais il a dit qu’il n’avait rien entendu du club pendant des semaines. Finalement, le président de l’équipe, Bill Manning, lui a proposé de le ramener. ESPN a rapporté vendredi dernier qu’Altidore et TFC étaient dans les dernières étapes d’un rapprochement.

« J’ai vraiment apprécié cela parce que je n’avais eu de nouvelles de personne depuis longtemps », a déclaré Altidore. « Et tu sais que je suis avec Bill ici depuis longtemps, alors tu sais que j’ai vraiment apprécié qu’il m’appelle et essaie d’arranger les choses.

Armas a ensuite été licencié le 4 juillet avec le TFC en difficulté avec une fiche de 1-8-2. Le manager par intérim Javier Perez a ensuite tendu la main, ouvrant davantage la voie au retour d’Altidore.

« J’étais reconnaissant parce que je veux être ici, donc je suis excité », a déclaré Altidore à propos de l’appel.

Interrogé sur la mesure dans laquelle il avait été traité équitablement par le club au cours de cette séquence, Altidore a clairement indiqué son désir de mettre de côté toute différence et d’aller de l’avant.

« Les choses arrivent tout le temps », a-t-il déclaré. « Et je pense que parfois, lorsque vous êtes au travail depuis longtemps, il est important de se rappeler que vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Et donc pour moi, je n’ai de rancune envers personne. Je ne Je crois qu’il faut brûler les ponts. Je ne crois pas qu’il faut souhaiter du mal aux gens. Et donc tout ce sur quoi je veux me concentrer maintenant, c’est le positif. »

Alors qu’Altidore a fait partie des plus grands succès du TFC, y compris une saison triple en 2017, les blessures ont réduit son efficacité ces dernières saisons. Pour cette raison, c’est un secret de polichinelle que Toronto a été impatient de déplacer Altidore et de se débarrasser de son contrat de joueur désigné qui, selon la MLS Players Association, lui verse 3,6 millions de dollars par an en compensation garantie. Interrogé sur les informations selon lesquelles il voudrait passer à autre chose, Altidore n’a pas contesté l’idée, mais a ajouté qu’il était impatient de revenir sur le terrain.

« J’ai été très clair sur mes intentions ici. Personne ne veut être quelque part où il n’était pas voulu », a-t-il déclaré. « Je ne serai jamais dans un endroit si je gêne. Je veux m’assurer rapidement que cela n’arrive pas. Donc, les choses changent dans le football. Elles changent tout le temps et je suis tellement heureux d’être de retour dans l’équipe. J’aime Toronto. Vous savez tous que ma famille aime la ville, et j’ai hâte de revenir sur le terrain et de jouer pour ma famille et maintenant mes garçons, et d’essayer de transformer la saison autour. »

En ce qui concerne la rapidité avec laquelle il contribuera sur le terrain, Altidore a déclaré que gagner en acuité dans un cadre d’équipe prendra un certain temps.

Altidore a déclaré: « Ce sera un peu quelque chose que je dois surmonter, mais ce n’est rien que je n’aie jamais fait auparavant, il me faudra probablement quelques semaines pour commencer, mais c’est ce que c’est, et je Je suis juste ravi d’être de retour ici. Je suis ravi de jouer à nouveau. «

Toronto est actuellement à égalité avec Miami pour le moins de points de la ligue, mais Altidore a ajouté qu’il pensait qu’il y avait amplement de temps pour renverser la vapeur.

« S’il y a quelqu’un là-bas qui nous compte, ce serait une erreur parce que dans ce vestiaire, c’est un vestiaire de champions, c’est un vestiaire de vainqueurs », a-t-il déclaré. « Nous avons un nouveau gars à Yeferson Soteldo qui est prêt à mettre le feu au monde. Et nous sommes motivés et toujours aussi affamés. »

Toronto affronte Orlando City ce samedi.