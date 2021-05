Le Toronto FC a gelé Jozy Altidore de l’entraînement de la première équipe

Le Toronto FC a demandé à l’attaquant Jozy Altidore de s’entraîner seul et en dehors de la première équipe à la suite d’un désaccord avec le manager Chris Armas, ont déclaré des sources à ESPN.

Les sources ont ajouté qu’Altidore était contrarié d’avoir été remplacé par Ayo Akinola à la 70e minute de la défaite 1-0 de samedi contre Orlando City, et a confronté Armas sur sa décision de l’emmener avec les Reds dans le besoin d’un but. Les sources ont ajouté qu’Altidore n’a pas été condamné à une amende.

Le développement est le dernier signe qu’Altidore souhaite quitter Toronto. En janvier, avec des rumeurs sur un transfert potentiel impliquant l’attaquant international américain, des sources ont déclaré à ESPN que la relation d’Altidore avec le directeur général Ali Curtis avait atteint un point de rupture avec son contrat.

À l’époque, des sources avaient déclaré à ESPN que les années et l’argent restant sur l’accord actuel d’Altidore étaient le principal point de friction. Altidore a signé une prolongation de trois ans en 2019 jusqu’en 2022. Une source a déclaré que l’accord comportait une clause de non-échange. Selon l’Association des joueurs de la MLS, la rémunération garantie d’Altidore pour 2021 est de 3,6 millions de dollars et il s’attend à être payé en totalité.

Le Toronto FC, qui n’a remporté qu’un seul match cette année et affronte le champion en titre de la Coupe MLS Columbus SC ce week-end, a refusé de commenter.

Compte tenu du contrat d’Altidore, un échange au sein de la MLS serait difficile à réaliser à moins que Toronto ne récupère une partie importante de son salaire. Un déménagement à l’étranger est une possibilité avec la fenêtre de transfert MLS principale qui devrait se fermer le 1er juin. Même dans ce cas, la fenêtre secondaire s’ouvre le 7 juillet, ce qui signifie qu’Altidore n’aurait pas à attendre beaucoup plus longtemps pour qu’un accord soit conclu.

Plus tôt dans l’année, une source a déclaré à ESPN qu’une équipe de la Liga MX était intéressée par l’acquisition d’Altidore.

Altidore a passé une partie des sept dernières saisons avec Toronto, une période où il a marqué 67 buts et ajouté 24 passes en 140 matches de championnat et en séries éliminatoires. Au cours de cette période, il a mené les Reds à un triplé national en 2017. Au cours de sa carrière, il a passé du temps avec les Red Bulls de New York, Villarreal, Xerez, Hull City, Bursaspor, AZ Alkmaar et Sunderland.

Au niveau international, Altidore a fait 115 apparitions pour les États-Unis, marquant 42 buts.