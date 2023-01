Le top quatre de Tottenham était “un miracle” et le titre est “fou” – Antonio Conte

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, a donné une évaluation brutale des aspirations de son équipe pour la saison après leur défaite 2-0 à domicile contre Aston Villa dimanche.

Les Spurs ont pris du retard pour le 10e match consécutif toutes compétitions confondues et ont été battus à juste titre par l’équipe d’Unai Emery.

Le résultat signifie que Tottenham n’a remporté que deux de ses sept derniers matchs en Premier League et Conte a cherché à atténuer les attentes après le match.

“La saison dernière, nous avons réalisé un miracle en terminant quatrième”, a déclaré l’Italien. “Et c’est arrivé pourquoi? Parce que nous n’avons joué qu’une seule compétition, et nous avons joué avec 12 joueurs, 13 joueurs, et ils n’ont pas eu de blessures au cours des 15 derniers matchs, et nous avons joué avec les meilleurs joueurs à chaque match.”

Les Spurs étaient privés d’un certain nombre de joueurs clés dimanche, dont Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur et Richarlison.

“Je me souviens très bien qu’au début de l’été, de nombreuses personnes parlaient de Tottenham en tant que prétendants au titre”, a poursuivi Conte. “C’était un peu fou de lire ça. Mais pour devenir des prétendants au titre, pour devenir une équipe prête à se battre pour gagner quelque chose, il faut avoir des bases solides, il faut avoir 13, 15 joueurs forts, de la qualité, et il faut avoir de jeunes joueurs à développer.

«Et chaque saison, vous pouvez ajouter deux joueurs, mais deux joueurs à 50, 60, 70 millions. Et de cette façon, cela signifie que vous engagez des joueurs importants qui peuvent améliorer la qualité et le niveau de votre équipe.”

Et il a ajouté: “Vous avez besoin de temps et de patience. Je comprends que les fans soient déçus car ils peuvent dire” ouais, mais nous patientons longtemps “. Mais la situation est la suivante. Si vous voulez la vérité, je vous le dis la vérité.”

Conte a également donné une évaluation étonnamment pessimiste des espoirs des Spurs cette saison, peut-être dans le but de convaincre le conseil d’administration que des transferts sont nécessaires dans la fenêtre de janvier.

“La ligue sera très difficile pour nous”, a-t-il déclaré. “Je veux être très clair. J’ai dit cela au club, j’ai dit mon opinion. Les fans méritent ce qu’il y a de mieux. Peut-être que rester cinquième est le meilleur. Peut-être que sixième, septième, cinquième ou quatrième est le meilleur.”