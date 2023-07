Le top model Gigi Hadid arrêté avec de la ganja aux îles Caïmen

Le mannequin américain Gigi Hadid a été arrêté pour possession de cannabis alors qu’il était en vacances aux îles Caïmans, selon des informations de plusieurs médias.

Selon E ! Nouvelles, le mannequin de 28 ans aurait été arrêté à l’aéroport international Owen Roberts le 10 juillet après être arrivé aux îles Caïmans avec un ami via un avion privé.

Le E ! Nouvelles rapporté, citant un article de presse dans un média local Route des Caïmans Marl, que peu de temps après l’arrivée d’Hadid et de son copain via un avion privé, les douaniers auraient trouvé « de la ganja et des ustensiles utilisés pour la consommation de ganja » dans leurs bagages.

Hadid et son amie ont ensuite été arrêtées « soupçonnées d’importation de ganja et d’importation d’ustensiles utilisés pour la consommation de ganja », rapporte le média, ajoutant qu’elles ont ensuite été emmenées au centre de détention des prisonniers, où elles ont été libérées sous caution.

De la marijuana et du matériel pour consommer de la marijuana ont été découverts dans les bagages des deux voyageurs, selon Caïman Marl Road, qui a rapporté que cela s’était produit lors de la fouille de leurs bagages. Les quantités étaient minimes et semblaient être destinées à un usage personnel.

Le média a ajouté que GiGi Hadid et son amie McCarthy ont comparu devant un tribunal sommaire le 12 juillet 2023 et ont été inculpées. Ils ont plaidé coupable et ont été condamnés chacun à une amende de 1 000 $, mais aucune condamnation n’a été enregistrée.