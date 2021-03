Le top de KHLOE Kardashian « déchiré » à la télévision en direct dans un dysfonctionnement épique de la garde-robe lors d’une interview avec Ellen DeGeneres.

De retour en octobre, Khloe est apparue dans l’émission d’Ellen pour parler de la mise en quarantaine sans sa fille, True, alors qu’elle se battait avec Covid-19 au début de la pandémie.

Bien que la star ait l’air incroyable dans un blazer surdimensionné et des leggings noirs, les fans ne soupçonnaient probablement même pas qu’elle luttait contre un dysfonctionnement de sa garde-robe à l’époque.

Elle a dit GENS dans une interview récente: « Je portais une chemise et dans les coulisses, les trous dans le dos [of it] éventré.

« Et je me suis dit: ‘Je n’ai rien à porter et c’est la télé en direct!' »

Elle a poursuivi: «J’ai fini par enfiler un blazer très ample et j’avais l’air vraiment chic pour homme.

« Mais tout le temps, je suis un peu froissé parce que je n’ai pas vraiment de haut en dessous. Je me dis: ‘Oh mon Dieu, que se passe-t-il?' »

Khloe a révélé que « tout a fonctionné », mais a admis dans ces moments-là, il est facile d’être votre propre « pire critique ».

« Nous nous sommes juste battus et c’est nul que nous soyons comme ça », a-t-elle déclaré au média.

« Dans le feu de l’action, vous êtes tellement frénétique. Vous vous dites: » Je vais à la télé en direct. C’est l’émission Ellen! » Vous êtes en quelque sorte plus stressé par la situation. Mais c’est normalement dans votre propre tête que ce que quelqu’un d’autre peut voir ou à quoi il prête attention. «

Elle a ajouté: « Je pense que pour tout le monde, j’essaie toujours de dire que nous devons être plus gentils avec nous-mêmes. »

C’est quelque chose qu’elle essaie souvent de mettre en valeur sur les réseaux sociaux, car elle est constamment critiquée pour avoir changé de visage sur la plupart de ses photos.

Plus récemment, le joueur de 36 ans a pris Twitter pour publier ses réflexions sur des documents récents mettant en lumière certains chiffres – qui peuvent avoir été déclenchés par Britney Spears‘documentaire Encadrement Britney Spears.

Elle a écrit: « Si triste qu’après la réalisation de documentaires ou que cette personne soit malheureusement partie, la culpabilité est ressentie par ceux qui font la rupture.

« Mais pas une seconde plus tôt on pense à changer ses habitudes. Et vous vous demandez pourquoi les autres deviennent fous. Je ne le fais pas. Vous ne laisserez pas tomber jusqu’à ce que quelqu’un se brise. C’est méprisable. »

Le doc de la pop star met longtemps à son ascension vers la gloire et à tous les obstacles auxquels elle a été confrontée, y compris sa rupture publique.

Cependant, le tweet de Khloe vient aussi comme elle Le visage « méconnaissable » a été déchiré à gauche et à droite.

Dans une nouvelle vidéo de partenariat avec le service de beauté IPSY, Khloe a choqué les téléspectateurs avec son « nouveau look ».

Une personne a écrit: « Donc personne de l’équipe de Khloe ne s’est soucié de lui dire qu’elle avait bâclé les lèvres avant de commencer à tourner une publicité ?? »

Un autre a ajouté qu’il était «vraiment triste» de voir tous les changements du visage de Khloe et de les comparer au visage changeant de Lil Kim au fil des années après les chirurgies.

Ce n’est pas la première fois que le L’incroyable famille Kardashian le regard de la star a été critiqué, comme elle l’a également été accusé de photoshopping ses claquements.

Khloe avait l’air très mince sur certaines photos récentes, cependant, elle aurait répondez à ces accusations de Photoshop, affirmant: « Ce ne sont que les gars de l’objectif! LOL mais certaines de ces histoires atteignent vraiment. »

Elle a ajouté: «Et personnellement, je pense que cet objectif d’appareil photo est tellement cool. Cela donne à la photo une ambiance différente et pas le même vieux visuel que je vois toujours.

« De toute façon, je suis content avec eux. »

Malgré son explication, Khloe – qui partage sa fille de 2 ans, Vrai, avec Tristan Thompson – sentait encore la chaleur de certains trolls.

L’un d’eux a écrit: « Je ne sais pas qui a édité cette image mais je comprends l’angle qu’ils voulaient essayer, mais chérie ce n’est pas ça. »

Un autre a sonné: « Tout est faux. C’est le look que vous obtenez lorsque vous effectuez un photoshop pour bien paraître. »

De retour en 2020, la mère d’un enfant a dit Elle magazine comment elle gère ceux qui viennent après son apparence.

Elle a expliqué: « Au début, [mean comments] me dérangerait certainement, et je me dis: « Qu’est-ce que le monde?

«Je ne prendrais jamais mon temps pour faire honte à quelqu’un ou être négatif. Je ne commente que des choses agréables et positives.

« Au début, je laisserais des trucs comme ça m’affecter. Et maintenant je m’en fiche. »