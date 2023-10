Le top 6 de Wild sans Spurgeon et un jeu de puissance amélioré : points à retenir contre les Stars

Un an après avoir présenté une fiche de 6-1 lors de la pré-saison, le Wild a clôturé celle-ci 5-1 avec une victoire de 4-0 samedi contre les Stars de Dallas. Les défenseurs défensifs Jake Middleton et Jon Merrill ont marqué des buts à force égale, Kirill Kaprizov a marqué lors d’un avantage numérique et Marco Rossi a ajouté un but tardif. Mats Zuccarello et Marcus Foligno ont contribué à deux buts chacun. Filip Gustavsson a réalisé 22 arrêts pour réaliser le blanchissage. Le match s’est terminé de manière tendue lorsque Pat Maroon a effectué une mise au jeu pour pouvoir combattre Jamie Benn, puis Mason Marchment a eu un combat provoqué par Brandon Duhaime. Au cours de ce dernier, un fan a lancé du pop-corn sur Benn dans le banc des pénalités. Le Wild devrait prendre congé dimanche et lundi avant de se remettre au travail mardi en vue du match d’ouverture de la saison à domicile jeudi soir contre les Panthers de la Floride.

Brandon Duhaime veut exclure Mason Marchment du tirage au sort. Marchment dit non. Duhaime martèle Dellandrea et ne laisse finalement pas le choix à Marchment. Chaos absolu pic.twitter.com/y0mW9LWWfj – Rayon Z (@SpokedZ) 8 octobre 2023

Pat Marroon contre Jamie Benn pic.twitter.com/l3VuRLUqd7 – Rayon Z (@SpokedZ) 8 octobre 2023

Gustavsson a l’air bien

À son deuxième et dernier départ de la pré-saison, Gustavsson, le titulaire attendu de la soirée d’ouverture, avait l’air formidable pour le deuxième match consécutif. Un match après avoir concédé un but lors d’un match à domicile contre Chicago, Gustavsson a été impeccable pour entamer la saison en beauté. Dans un match serré, Gustavsson a contrôlé ses rebonds, a étouffé les rondelles pour sortir le Wild des ennuis et a été patient en restant avec Jason Robertson alors qu’il tenait la rondelle d’un côté à l’autre de l’enclave pour un gros arrêt de la jambière droite. dans la seconde pour préserver l’avance d’un but du Wild.

Un top 6 sauvage stable lors du premier match sans Spurgeon

Avec Jared Spurgeon souffrant chaque semaine d’une blessure au haut du corps, le Wild a commencé sa vie sans son capitaine pendant un certain temps. Alex Goligoski s’est glissé à la place de Spurgeon à la droite de Middleton et deux se sont connectés pour un but de Goligoski à Middleton au milieu de la première période. Puis, dans le troisième, parmi tous les joueurs, Merrill a marqué sur un magnifique deux contre un après que Zuccarello ait capté une passe D à D. La ligne bleue était plutôt stable, même s’il y a eu quelques moments difficiles avec des revirements de, croyez-le ou non, Jonas Brodin et Merrill, généralement stables. Brodin et Addison ont également obtenu chacun deux notes A en deuxième période et n’ont pas obligé Jake Oettinger à effectuer un arrêt sur aucun d’entre eux. Mais 15 tirs contre en deux périodes et 22 pour le match, ce n’est pas trop mal de la part des défenseurs du Wild.

Fil sans regard de Mats Zuccarello à Jon Merrill 🔥 pic.twitter.com/BToBIlNtPK – Rayon Z (@SpokedZ) 8 octobre 2023

Le jeu de puissance semble bien meilleur

Le jeu de puissance du Wild a échoué lors d’un long cinq contre trois à Chicago deux soirs plus tôt, puis de nouveau plus tard en troisième période. Par la suite, l’entraîneur Dean Evason a déploré le fait que c’était beaucoup trop mignon. Samedi, le Wild est revenu à l’essentiel, avec notamment un jeu de puissance bourré d’action qui est devenu un stand de tir pour le Wild. Les Stars ont joué en désavantage numérique et ont laissé Joel Eriksson Ek grand ouvert devant pour trois occasions de marquer. Finalement, Boldy a préparé le tir à angle fermé de Kaprizov pour marquer.

Kirill Kaprizov en avantage numérique. Chaos absolu. La séquence complète : https://t.co/xTcA7pT43Z pic.twitter.com/Tfp5ObQBwg – Rayon Z (@SpokedZ) 8 octobre 2023

Le tournant du jeu

Alors que le Wild s’accrochait à une avance de 1-0 en deuxième période et ne profitait pas de plusieurs occasions de marquer, l’arrêt de Gustavsson sur Robertson a maintenu le Wild dans une position où il pourrait fermer Dallas dans un troisième de deux buts.

Trois étoiles

1. Filip Gustavsson, Wild : « Gus Bus » n’a pas été testé avec une série de gros tests contre une équipe de Dallas qui manquait de joueurs amochés comme Roope Hintz, mais il a fait son travail et a arrêté les 22 tirs qu’il a vus.

2. Jake Oettinger, Stars : Il a été éliminé en troisième période pour Scott Wedgewood, mais le natif de Lakeville a semblé stable en arrêtant 12 des 13 tirs.

3. Mats Zuccarello, Wild : Alors que le Wild menait d’un point en troisième, Zuccarello a volé une rondelle pour préparer le but de Merrill, puis a aidé sur le but en avantage numérique de Kaprizov.

Citations de la nuit

«Je pensais partir. Je pensais partir… à Toronto et à Montréal. — Le président et directeur général Bill Guerin a plaisanté en disant qu’il prévoyait de partir en vacances sans plus de prolongations à exécuter après les nouvelles ententes de Marcus Foligno, Mats Zuccarello et Ryan Hartman… avant de plaisanter en disant que ses vacances seraient en fait le premier road trip du Wild de la saison.

«Je me sens vraiment bien à ce sujet. Je fais. » — Guerin sur la prolongation de 12 millions de dollars de Hartman sur trois ans.

« Quelqu’un doit marquer maintenant. » – Middleton, en plaisantant, sur le fait qu’il ait marqué le but gagnant alors que Spurgeon était blessé.

(Photo de Jake Middleton : Nick Wosika / USA Today)