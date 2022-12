Le top 5 des choses à surveiller sur le marché mercredi de l’Investing Club

Les 5 principales choses à surveiller du Club mercredi 28 décembre 2022 1. Les contrats à terme sur actions sont positifs mercredi matin après avoir clôturé principalement en baisse mardi, le secteur technologique étant en tête. Le marché le vendra-t-il à nouveau rapidement et, si tel est le cas, quelle est la part de ce que l’on appelle la perte fiscale, en particulier dans les actions technologiques ? Pendant ce temps, les rendements du Trésor sont en baisse avant les données en attente sur les ventes de maisons et l’indice manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond mardi matin. 2. Le pétrole se négocie légèrement en baisse mercredi, avec des contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate en baisse de 0,7 %. Les prix du brut ont été sous pression mardi, alors que la Russie a déclaré qu’elle interdirait les ventes de pétrole aux pays qui ont imposé un plafonnement des prix ce mois-ci. 3. Le gouvernement américain envisage d’imposer de nouvelles restrictions aux voyageurs en provenance de Chine en raison de la propagation rapide de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays. Cette décision potentielle intervient alors que Pékin s’est fortement éloigné de sa politique zéro Covid, annonçant lundi son intention de supprimer les règles de quarantaine pour les voyageurs internationaux à partir du début du mois prochain. 4. Les employés d’Alphabet (GOOGL) Google ont fait part de leurs inquiétudes concernant d’éventuelles licenciements imminents, selon le New York Times. Le nouveau système de performance des employés n’était-il qu’un prélude ? Je ne veux jamais voir personne perdre son emploi, mais Alphabet, ainsi que de nombreux autres acteurs de la technologie, doit aligner la croissance de ses dépenses sur la dure réalité d’une croissance plus lente des revenus. 5. Baird abaisse son objectif de prix sur Tesla (TSLA) mercredi à 252 $ contre 316 $, mais le conserve comme une « meilleure idée » pour 2023. Le constructeur de véhicules électriques a perdu environ 11 % de sa valeur mardi. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

