Le top 5 des choses à surveiller sur le marché de l’Investing Club mardi

Les 5 principales choses à surveiller du Club mardi 27 décembre 2022 1. Les contrats à terme sur actions semblaient solides mardi matin, bien qu'ils aient été plus élevés plus tôt, le « Mighty Dow » poursuivant son règne sur le Nasdaq Composite à forte composante technologique. Le pétrole brut West Texas Intermediate est en hausse à un sommet de 3 semaines, le dollar américain est en légère baisse et les rendements du Trésor sont en hausse de quelques ticks. 2. La fin du zéro-Covid ? Lundi, la Chine a encore annulé les restrictions de Covid-19, affirmant que les voyageurs internationaux n'auront plus besoin de se mettre en quarantaine à leur arrivée sur le continent à partir du 8 janvier. La nouvelle devrait donner un coup de pouce à une gamme d'industries exposées à la Chine, notamment l'aérospatiale, les cosmétiques et les casinos – et les participations du Club Honeywell (HON), Wynn Resorts (WYNN) et Estee Lauder (EL) devraient en bénéficier. 3. Les actions de Tesla (TSLA) sont en baisse suite à un rapport de Reuters selon lequel le constructeur de véhicules électriques continuera à réduire la production de son usine de Shanghai jusqu'au mois prochain. Les baisses des actions de Tesla, Meta Platforms (META), Nvidia (NVDA), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) et Apple (APPL) depuis leurs sommets ont été spectaculaires, les géants de la technologie perdant un valeur combinée de 5,4 billions de dollars la semaine dernière. 4. Les actions de Southwest Airlines (LUV) sont en baisse dans les échanges avant commercialisation après que les tempêtes hivernales à travers le pays ont forcé la compagnie aérienne à annuler des milliers de vols. Le PDG Bob Jordan a déclaré lundi au Wall Street Journal que la compagnie aérienne fonctionnait légèrement au-dessus du tiers de son horaire habituel et que les perturbations se poursuivraient encore quelques jours. 5. Les ventes au détail aux États-Unis, à l'exclusion de l'automobile, ont augmenté de 7,6 % d'une année sur l'autre pendant la saison des fêtes, selon Mastercard Spending Pulse, qui a suivi la période entre le 1er novembre et le 24 décembre. Les restaurants ont affiché le gain annuel le plus important, tandis que l'électronique et les ventes de bijoux ont chuté d'une année sur l'autre, selon le rapport. C'est une première indication que le déplacement des dépenses de consommation des biens vers les services devrait se poursuivre au cours de la nouvelle année. Le commerce électronique a représenté 21,6 % des ventes au détail totales, une augmentation par rapport à 20,9 % l'an dernier. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer's Charitable Trust.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

