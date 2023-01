Le top 5 des bombes de 60 minutes du prince Harry

Les mémoires du prince Harry, “Spare”, détaillent sa vie en grandissant derrière les portes du palais et comment il a quitté la monarchie après avoir traité une abondance de problèmes de la part de la famille royale, des membres de la famille et de la presse britannique.

Il a continué à défendre sa décision d’écrire le tome et a récemment accusé sa famille d’être “complice” de la “douleur et de la souffrance” de sa femme Meghan Markle avant de quitter officiellement ses fonctions royales.

Le duc de Sussex a discuté avec Anderson Cooper sur “60 minutes” à propos de l’autobiographie, qui devrait être publiée le 10 janvier.

Voici cinq des plus grandes révélations de l’interview de Harry :

LE PRINCE HARRY ACCUSE LA FAMILLE ROYALE D’ÊTRE ‘COMPLICITE’ DANS LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE DE MEGHAN’

Harry a demandé la preuve que la princesse Diana est décédée

Quand il avait 20 ans, huit ans après sa mort, le prince Harry a demandé le rapport de police de la collision mortelle de sa mère.

La princesse Diana avait 36 ​​ans lorsqu’elle est décédée le 31 août 1997 à la suite d’un accident de voiture à Paris, en France. Diana, ainsi que son petit ami, Dodi Al-Fayed, et leur chauffeur, Henri Paul, ont été tués alors qu’ils étaient poursuivis par des photographes dans le tunnel du Pont de l’Alma.

Elle était connue sous le nom de “La princesse du peuple” malgré son dédain pour la presse et la vie sous les projecteurs, et a divorcé de Charles en 1996, les paparazzi l’ont finalement poursuivie à mort.

“Les fichiers contenaient des photographies de la scène de l’accident. Pourquoi vouliez-vous le voir?”, A demandé Cooper.

Kensington Palace n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

“Principalement des preuves,” dit Harry. “La preuve qu’elle était dans la voiture. La preuve qu’elle a été blessée. Et la preuve que les paparazzis mêmes qui l’ont poursuivie dans le tunnel étaient ceux qui prenaient des photos – des photos d’elle allongée à moitié morte sur le siège arrière de la voiture.”

LA FILLE DE RONALD REAGAN, PATTI DAVIS, AVERTIT LE PRINCE HARRY AVANT LA SORTIE DU LIVRE: ” SOYEZ SILENCIEUX “

Anderson a ajouté: “Vous écrivez dans le livre:” Je n’étais pas au courant avant ce moment “, en parlant de regarder les photos de la scène de l’accident,” que la dernière chose que maman a vue sur cette terre était une ampoule flash. C’est ce que tu as vu sur les photos ?”

“Eh bien, ils étaient… les images montraient le reflet d’un groupe de photographies prenant des photos à travers la fenêtre, et le reflet sur la fenêtre était – c’était eux.”

Harry a été conseillé par un secrétaire privé de ne pas continuer à regarder le reste des images.

Il a ajouté : “Tout ce que j’ai vu, c’est l’arrière de la tête de ma mère, affalé sur le siège arrière. Il y avait d’autres photographies plus horribles, mais je lui serai éternellement reconnaissant de m’avoir privé de la possibilité de m’infliger de la douleur en voyant cela. Parce que c’est le genre de choses qui restent gravées dans votre esprit pour toujours.”

Harry a recherché des traitements thérapeutiques expérimentaux pour supprimer “beaucoup de colère”

Le prince Harry a déclaré qu’il était “évident” même lorsqu’il était enfant que la presse britannique ait joué un rôle dans la misère de sa mère, et qu’il avait “beaucoup de colère” accumulée au fil des ans qu’il “n’a jamais exprimée à personne”.

À un moment donné, il “a recouru à boire beaucoup. Parce que je voulais engourdir le sentiment, ou je voulais me distraire de la façon dont … quoi que je pense. Et je recourrais, vous savez, à la drogue aussi. “

Harry a admis avoir fumé de la marijuana et consommé de la cocaïne après s’être senti “désespéré et perdu” dans la vingtaine.

LE PRINCE HARRY RÉVÈLE QUE MEGHAN MARKLE A TROMPÉ LES TÉLÉSPECTATEURS À PROPOS DE KATE MIDDLETON FEUD PENDANT LA SPÉCIALE “OPRAH” 2021

“Il y avait ce poids sur ma poitrine que j’ai ressenti pendant tant d’années que je n’ai jamais pu pleurer”, a-t-il déclaré. “Alors j’essayais constamment de trouver un moyen de pleurer, mais – même en m’asseyant sur mon canapé et en évoquant autant de souvenirs que je pouvais rassembler à propos de ma mère. Et parfois, je regardais des vidéos en ligne.”

“De votre maman”, a déclaré Anderson, ce à quoi le prince Harry a accepté mais a admis qu’il ne pouvait toujours pas pleurer la mort de la princesse Diana.

“Vous écrivez dans le livre sur les psychédéliques, l’Ayahuasca, la psilocybine, les champignons”, a déclaré Anderson.

“Je ne recommanderais jamais aux gens de faire cela de manière récréative. Mais faites-le avec les bonnes personnes si vous souffrez d’une énorme perte, de chagrin ou de traumatisme, alors ces choses ont une façon de fonctionner comme un médicament”, a admis le prince Harry.

“Pour moi, ils ont nettoyé le pare-brise, le pare-brise la misère de la perte. Ils ont effacé cette idée que j’avais dans la tête que – que ma mère, que j’avais besoin de pleurer pour prouver à ma mère qu’elle me manquait. En fait, tout ce qu’elle voulait, c’était que je sois heureux.”

La reine consort Camilla était “la méchante”

Lorsque Camilla Parker Bowles a épousé le prince Charles en 2005, ils étaient déjà liés de manière romantique depuis des décennies. La princesse Diana, qui a divorcé de Charles en 1995, avait fait référence à Camilla comme la troisième personne de son mariage, et Harry a déclaré que le terme était resté avec lui.

“Elle était la méchante. Elle était la troisième personne de leur mariage”, a déclaré Harry. “Elle avait besoin de réhabiliter son image.”

« Toi et ton frère avez directement demandé à votre père de ne pas épouser Camilla ? demanda Anderson.

“Oui”, a déclaré le prince Harry, auquel Anderson a demandé: “Pourquoi?”

“Nous ne pensions pas que c’était nécessaire. Nous pensions que cela allait causer plus de mal que de bien et que s’il était maintenant avec sa personne, c’est sûrement suffisant”, a-t-il déclaré. “Pourquoi aller aussi loin alors que vous n’en avez pas nécessairement besoin ? Nous voulions qu’il soit heureux. Et nous avons vu à quel point il était heureux avec elle. Alors, à l’époque, c’était “OK”.”

Cooper a déclaré: “Vous avez écrit qu’elle avait lancé une campagne dans la presse britannique pour ouvrir la voie à un mariage. Et vous avez écrit:” Je voulais même que Camilla soit heureuse. Peut-être qu’elle serait moins dangereuse si elle était heureuse. En quoi était-elle dangereuse ?”

Quand Harry a exprimé que son “besoin de réhabiliter son image” était inquiétant, Anderson s’est demandé pourquoi.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Cela la rendait dangereuse à cause des relations qu’elle forgeait au sein de la presse britannique. Et il y avait une volonté ouverte des deux côtés d’échanger des informations”, a déclaré Harry. “Et avec une famille construite sur la hiérarchie, et avec elle, en passe de devenir reine consort, il y aurait des gens ou des corps laissés dans la rue à cause de ça.”

Il a écrit que Camilla “m’a sacrifié sur son autel personnel de relations publiques”.

“Si vous êtes amené à croire, en tant que membre de la famille, qu’être à la une, avoir des titres positifs, des histoires positives écrites sur vous, va améliorer votre réputation ou augmenter vos chances d’être accepté comme monarque par le Public britannique, alors c’est ce que tu vas faire”, a écrit Harry.

Il a eu une altercation physique avec William

Harry a noté que dès le début de sa relation avec Meghan Markle, sa famille était tout aussi sceptique à propos de l’actrice américaine que la presse britannique.

“Le fait qu’elle soit américaine, actrice, divorcée, noire, biraciale avec une mère noire. Ce n’étaient que quatre des stéréotypes typiques qui deviennent une frénésie alimentaire pour la presse britannique”, a-t-il déclaré.

Après qu’Harry ait tenté de donner le ton et publié une déclaration condamnant la couverture médiatique de leur relation, William est devenu furieux contre son frère. Lorsque Meghan et Harry ont reçu le titre de duc et de duchesse de Sussex, tout a débordé.

LE PRINCE HARRY S’EST ENGAGÉ À SOUTENIR LE PRINCE WILLIAM AVANT LEUR FEUD, L’AUTEUR RÉCLAME: “ILS ÉTAIENT INSÉPERABLES”

“C’était une accumulation de – frustration, je pense, de sa part. C’était à une époque où des gens de son bureau lui disaient certaines choses. Et en même temps, il consommait beaucoup de la presse tabloïd, beaucoup d’histoires. Et il avait quelques problèmes, qui n’étaient pas basés sur la réalité “, a déclaré Harry. “Et je défendais ma femme. Et il venait chercher ma femme – elle n’était pas là à ce moment-là – mais à travers les choses qu’il disait. Je me défendais. Et nous sommes passés d’une pièce à la cuisine. Et ses frustrations augmentaient, et augmentaient, et augmentaient. Il me criait dessus. Je lui criais dessus. Ce n’était pas agréable. Ce n’était pas agréable du tout. Et il a craqué. Et il m’a poussé au sol. “

Harry se souvient s’être coupé le dos quand il “a atterri sur le bol du chien”. Il a dit que William s’était excusé mais lui avait également demandé de ne pas le dire à Meghan.

“Et, je ne l’ai pas fait jusqu’à ce qu’elle – jusqu’à ce qu’elle voie sur le – sur mon dos. Elle dit:” Qu’est-ce que c’est? J’étais comme, ‘Hein, quoi?’ En fait, je ne savais pas de quoi elle parlait. Je me suis regardé dans le miroir”, se souvient-il. “J’étais comme, ‘Oh s—.’ Eh bien, parce que je ne l’avais jamais, je ne l’avais pas vu.”

Le prince Harry ne parle ni à son père ni à son frère

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une relation entre le prince Harry et son frère, il a admis : “Euh, actuellement, non. Mais j’ai hâte de – j’ai hâte que nous puissions trouver la paix. Je veux…”

Harry a également dit que cela faisait “un moment” qu’ils n’avaient pas parlé.

Cooper a ensuite demandé s’il parlait avec son père, le roi Charles III.

“Nous ne sommes pas – nous ne nous sommes pas parlé depuis un bon moment. Euh, non, pas récemment,” dit Harry.

« Pouvez-vous voir un jour où vous reviendriez en tant que membre à plein temps de la famille royale ? a demandé Cooper.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Non. Je ne vois pas cela se produire,” dit Harry.

Il s’est souvenu du décès de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, en septembre, et a déclaré que sa famille ne l’avait pas inclus dans les préparatifs de voyage pour le château de Balmoral en Écosse, bien qu’Harry soit à Londres pour un événement caritatif.

“J’ai demandé à mon frère – j’ai dit : ‘Quels sont tes plans ? Comment vas-tu, toi et Kate, là-haut ?’ Et puis, quelques heures plus tard, vous savez, tous les membres de la famille qui vivent dans la région de Windsor et d’Ascot sautaient ensemble dans un avion”, a déclaré Harry. “Un avion avec 12, 14, peut-être 16 sièges.”

« Vous n’étiez pas invité dans cet avion ? a demandé Cooper.

“Je n’étais pas invité,” dit Harry.

Indépendamment de la “rupture à grande échelle”, il pense qu’il peut y avoir une guérison.

“La balle est vraiment dans leur camp, mais, vous savez, Meghan et moi avons continué à dire que nous nous excuserons ouvertement pour tout ce que nous avons fait de mal, mais chaque fois que nous posons cette question, personne ne nous dit les détails ou quoi que ce soit. “, dit Harry. “Il doit y avoir une conversation constructive, une conversation qui peut avoir lieu en privé et qui ne soit pas divulguée.”