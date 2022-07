Le Top 5 des arrières droits de la Premier League 2022-23

“Personne ne veut grandir pour devenir un Gary Neville”, a plaisanté Jamie Carragher, ajoutant que les arrières droits étaient soit des défenseurs centraux ratés, soit des ailiers ratés.

Heureusement pour le football, cela a longtemps été réfuté, et maintenant la Premier League compte certains des meilleurs défenseurs du côté droit du football mondial, à tel point que le patron anglais Gareth Southgate s’est donné pour mission d’en inclure autant qu’il peut. dans chaque équipe des Trois Lions.

Mais qui sont les cinq meilleurs à jouer pour leurs clubs cette saison ? 101 jette un œil.

5. Kieran Trippier

Ce fut tout un coup lorsque Newcastle United a réussi à persuader Kieran Trippier d’échanger l’Atletico Madrid contre Tyneside en janvier, et malgré une blessure, il a démontré pourquoi, même à 31 ans, il mérite d’être considéré parmi les meilleures options à son poste.

Un habitué de l’Angleterre, et plus que capable sur les coups de pied arrêtés ainsi que d’offrir un jeu complet solide, s’il était capable de rester sans blessure, le défenseur pourrait être un élément clé de tout ce que Newcastle United et Eddie Howe réalisent cette saison.

WOW!! ☄️ Kieran Trippier place Newcastle devant ! Quel coup franc ! 💥#NEWAVL pic.twitter.com/CrDoAt8rNp – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 13 février 2022

4. Matt Doherty

Matt Doherty a eu du mal à Tottenham sous Nuno Espirito Santo, mais a vraiment commencé à trouver ses marques dans la configuration d’Antonio Conte qui lui a permis beaucoup plus de liberté d’attaque.

Toujours suspect défensivement, deux buts et quatre passes décisives sous l’Italien ont montré son talent, et avec Emerson Royal susceptible de partir, il incombera à l’Irlandais d’être l’ailier principal de Conte sur le côté droit.

Ils l’ont renversé ! 💥 Matt Doherty plonge au poteau arrière pour diriger le centre de Harry Kane au fond des filets et mettre Tottenham 2-1! pic.twitter.com/SFV93JH6K5 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 3 avril 2022

Il reste à voir comment il se remettra d’une grave blessure au genou subie contre Aston Villa, mais s’il revenait à quelque chose comme sa tache violette lors de la dernière campagne italienne, il serait certainement à surveiller.

3. Kyle Walker

Maintenant un défenseur vétéran décoré qui le coupe toujours avec les meilleurs d’entre eux, Kyle Walker de Manchester City pourrait voir son temps de jeu quelque peu réduit cette saison si Manchester City obtenait un arrière gauche, ce qui permettrait à Joao Cancelo de revenir à l’arrière droit une fois de plus.

Cependant, il reste l’un des meilleurs arrières latéraux du football mondial, comme il l’a démontré à la fois lors de la dernière campagne de Premier League et avec une masterclass défensive contre le dangereux Vinicius Jr en demi-finale de la Ligue des champions, une égalité qui a pivoté lorsqu’il a été forcé. avec blessure.

Walker n’est pas le plus brillant en termes de buts et de passes décisives, mais il est rarement pris au dépourvu et a toujours un tour de pied impressionnant dans les rares occasions où il l’est. Il est utilisé comme défenseur central droit par Gareth Southgate, mais semble préférer son rôle d’arrière droit plus orthodoxe au niveau du club.

2. Reece James

Une blessure a privé Reece James de son rythme de croisière la saison dernière, mais le jeune Anglais a offert de nombreux aperçus de son talent effrayant s’il peut rester en forme dans le système de Thomas Tuchel.

Opérant en tant qu’arrière droit (et parfois défenseur central droit), James a inscrit 5 buts et 9 passes décisives en 26 matchs de Premier League et a été la principale source de créativité de Chelsea aux côtés de son collègue diplômé de l’académie Mason Mount.

Chelsea est sur le point d’ouvrir des pourparlers avec Reece James sur un nouveau contrat au milieu de l’intérêt du Real Madrid et de Manchester City, selon des informations 📝 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 8 juillet 2022

Rapide et fort avec des attributs techniques fantastiques, il est difficile de ne pas le voir jouer un rôle énorme dans l’équipe d’Angleterre à l’avenir, tout en se révélant vital pour Chelsea.

À seulement 22 ans, il y a beaucoup de place pour James pour continuer à s’améliorer, et s’il le faisait, il pourrait bien défier les meilleurs arrières latéraux du football mondial dans un avenir pas trop lointain.

1. Trent Alexandre-Arnold

Il est encore un peu incroyable que l’un des meilleurs créateurs du football mondial soit un arrière droit, mais c’est exactement ce que Trent Alexander-Arnold propose à Liverpool et Jurgen Klopp.

Brillant passeur et centreur qui peut également se débrouiller sur coups de pied arrêtés, Alexander-Arnold est l’un des rares joueurs du onze de départ de Klopp pour lequel il n’y a pas de remplaçant, personne d’autre dans l’équipe ne possédant ses compétences.

Champion dans ma ville 👑 😎 pic.twitter.com/ocTJRAKQq5 – Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) 29 mai 2022

Il reste vulnérable lorsqu’on lui demande de défendre et est coupable de s’éteindre parfois, mais ses 2 buts et 12 passes décisives montrent en noir et blanc à quel point il peut être dangereux dans l’autre sens.

