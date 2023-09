Le top 5 des ambiances de matchs de football universitaire selon Joel Klatt

Le football universitaire ne ressemble à aucun autre sport en ce qui concerne la passion et l’émotion que les fans ressentent pour leurs équipes respectives les jours de match.

J’ai eu la chance d’appeler des matchs pour FOX Sports aux côtés de Gus Johnson depuis 2015, et maintenant, dans notre neuvième année sur le stand, j’ai pu découvrir des atmosphères de match de football universitaire assez remarquables.

Maintenant, laissez-moi être clair, je n’ai jamais organisé de match SEC, donc je ne peux pas parler pour le Tiger Stadium la nuit, ni pour Tuscaloosa, ni pour le Neyland Stadium à Knoxville, Tennessee. Mais je peux parler de tous les stades et ambiances de jeu que j’ai vécus, y compris des sites incroyables du Big Ten, du Pac-12 et du Big 12.

Joel Klatt parle de ses ambiances de football universitaire préférées et plus encore ! Joel Klatt énumère ses ambiances de football universitaire préférées.

Cela dit, voici un aperçu des cinq meilleures ambiances de jeu que j’ai vécues.

5. Nebraska à ColoradoChamp Folsom, 2023

Je suis allé à Folsom Field des centaines de fois dans ma vie. Je n’ai jamais vu un environnement comme celui que j’ai vu le week-end dernier lors du match Colorado-Nebraska à Folsom. C’était électrique et c’est un jeu dont je me souviendrai toujours. Étant originaire du Colorado, fan de ce programme, puis ancien élève, c’était assez spécial de voir ce qui se passait. Shedeur Sanders a fait la danse Deion de la vieille école, et le Colorado roulait dans ce match. Voir et ressentir l’énergie là-bas était assez spécial.

4. État de Pennsylvanie à état de l’OhioStade de l’Ohio, 2017

C’était l’un des meilleurs jeux et environnements auxquels j’ai jamais participé. Lors du coup d’envoi du match, j’avais à peine mon casque sur la tête et Saquon Barkley tient la distance. Je n’ai jamais entendu un stade avec autant d’énergie s’effondrer aussi rapidement. Ce fut un retour incroyable puisque Saquon l’a fait descendre sur la ligne de touche gauche et était comme une fusée. Il a marqué pour donner à Penn State une avance de 7-0 et Gus devenait fou. À partir de ce moment-là, Ohio State essayait simplement de remonter dans ce match. Ils ne sont jamais vraiment revenus dans le match jusqu’à la fin. Et puis, à la fin, le soleil se couchait, les World Series se déroulaient plus tard dans la nuit sur FOX et JT Barrett trouvait Marcus Baugh au fond de la zone des buts à moins de deux minutes de la fin. Les supporters se sont précipités après le match. C’était incroyable.

3. État de Pennsylvanie à WisconsinStade Camp Randall, 2021

C’était le premier match de retour de COVID. La scène « Jump Around » dans ce jeu… Je n’ai toujours pas de mots pour la décrire. L’effusion d’émotion humaine de revenir du COVID dans un stade, c’était électrique. Je n’oublierai jamais ça. C’était comme un tremblement de terre dans la cabine. Jenny [Taft] sautait sur le côté. Nous sommes restés en direct pour le couvrir comme cela se produit normalement lors d’une publicité, mais nous sommes restés en direct, ce qui a été une excellente décision de la part de notre équipe de production. Ce fut une journée extraordinaire.

2. Oklahoma à TexasBol en coton, 2018

Ce jeu se déroulait à l’ancien Cotton Bowl. La foule était divisée 50/50, ce qui était un scénario tellement unique. L’Oklahoma était en baisse de 21 au quatrième quart et a égalisé. Kyler Murray a réussi un touché ridicule de 67 verges en fin de match. Et puis, cet appel dont je me souviendrai toujours. Je pense que c’était l’un des meilleurs appels de Gus auquel j’ai jamais participé. Lorsque Cameron Dicker réussit un panier de 40 verges et que Gus crie « Dicker le botteur! » Ce jeu était sauvage. Je me souviens d’être sorti du stade et d’avoir ressenti l’énergie de la foire d’État. Ce fut une journée incroyable.

1. état de l’Ohio à MichiganStade du Michigan, 2021

Je n’oublierai jamais ce jeu. Même si lors du match de l’année dernière, ils étaient tous deux invaincus, ce match était spécial. La neige tombait, les images étaient incroyables, la séquence de l’Ohio State sur le Michigan à ce moment-là et l’effusion d’émotion… Je n’ai jamais vu cette base de fans aussi bruyante. Je ne les ai jamais vus se déverser ainsi sur le terrain. C’était assez spécial. Je me souviens juste d’avoir regardé « Mr. Brightside » jouer pendant que la neige tombait, et j’en ai pris une vidéo. Il n’y a que quelques fois où j’ai pris une vidéo de l’atmosphère, c’en était une. C’était la meilleure atmosphère dans laquelle j’ai jamais connu et dans laquelle je serai probablement jamais. Vous ne pouvez pas reproduire cette situation avec la sécheresse qu’a connue le Michigan. À cette époque, ils n’avaient gagné qu’une seule fois en 17 ans. C’était une journée assez spéciale.

Joel Klatt est l’analyste principal des matchs de football universitaire de FOX Sports et l’animateur du podcast « Le spectacle de Joel Klatt. » Suivez-le sur Twitter à @joelklatt et abonnez-vous au « Joel Klatt Show » sur YouTube .



SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Football universitaire

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL