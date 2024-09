Le Top 25 de demain : le Tennessee dans le top 5, le Michigan fait un grand bond dans le classement du football universitaire

Semaine 4 dans football universitaire L’une des premières équipes à avoir disputé des matchs de conférence est dispersée dans le paysage, et l’arrivée de cette partie de la saison apporte les premiers vrais défis pour les électeurs du sondage AP Top 25. Pendant les premières semaines de la saison, il n’y a que quelques véritables confrontations classées qui peuvent conduire à des décisions difficiles dans un bulletin de vote. Mais maintenant que nous sommes en phase de conférence, les électeurs seront mis au défi de considérer la force des équipes au-delà de leur nombre de défaites.

Michigan a été pénalisé de manière significative par sa défaite contre le Texas lors de la deuxième semaine, tombant hors du top 15 après avoir échoué à être compétitif dans ce qui était largement considéré comme un match entre deux prétendants aux éliminatoires du football universitaire. Mais après un changement de quarterback et une victoire décisive contre l’USC lors de la quatrième semaine, les Wolverines ont montré qu’il était peut-être trop tôt pour vendre leurs actions car leur style de football à bouche-à-oreille est encore suffisamment bon pour rivaliser avec certaines des meilleures équipes du Big Ten.

Les électeurs commenceront également à considérer combien de temps les biais de pré-saison peuvent retarder le classement des équipes qui n’ont pas encore fait face à des tests plus difficiles et enregistré des victoires classées. Tennessee a renversé NC State lorsque les Wolfpack étaient classés, mais ce sera la victoire à l’extérieur de samedi contre l’Oklahoma qui aura un impact légèrement plus significatif, car les Vols verront leur ascension au classement tout au long de la saison se poursuivre avec un élan qui pourrait les propulser dans le top 5.

Il sera également difficile de décider où l’USC et l’Oklahoma se situent dans le top 25 après des défaites ; chacune d’elles a clairement montré une forme dans la défaite qui mérite de rester dans le classement, mais elle sera désormais comparée à des équipes qui n’ont pas encore subi de défaite. Chaque électeur a une méthode différente pour couper les cheveux en quatre et analyser les performances, le potentiel et le CV d’une équipe. Et avec chaque semaine de conférence ajoutée au profil, nous obtenons une vision un peu plus claire de la façon dont ces équipes se comparent les unes aux autres.

Voici à quoi nous prévoyons que le nouveau sondage AP Top 25 ressemblera après la semaine 4.

1. Texas (la semaine dernière — 1):Aucun changement au sommet, le Texas ayant réalisé une performance dominante sans son quarterback titulaire. Contrairement à d’autres équipes qui ont également fait appel à leur quarterback remplaçant lors de la semaine 4, le QB2 des Longhorns se trouve être Arch Manning.

2. Géorgie (2):Les Bulldogs ont été en repos lors de la semaine 4 et seront de retour en action la semaine prochaine à Alabama.

3. État de l’Ohio (3):Ce fut un début un peu lent et un déficit initial impressionnant, mais l’Ohio State a rapidement redressé la barre et s’est éloigné pour une victoire dominante à domicile 49-14 contre Marshall.

4. Alabama (4):Le Crimson Tide a été en repos lors de la semaine 4 et sera de retour en action la semaine prochaine contre la Géorgie.

5. Tennessee (6):Les Volunteers rejoignent le top 5 après avoir pris la route et avoir offert à l’Oklahoma un accueil chaleureux en SEC en prime time. Une fois de plus, la défense du Tennessee a fait ses preuves et cette équipe s’est révélée plus complète semaine après semaine.

6. Ole Miss (5):Les Rebels avaient un avantage significatif sur le Tennessee en termes de points de vote la semaine dernière, mais la meilleure victoire des Rebels reste une victoire à l’extérieur à Wake Forest. Les victoires écrasantes sont impressionnantes et Ole Miss a l’air bien, mais les électeurs de l’AP se concentreront davantage sur le CV et le profil à mesure que nous avancerons dans la saison.

7. Miami (8):Une chose que nous n’avons pas encore vue de Miami ces dernières années – du moins pas de manière constante – c’est la capacité à appuyer sur l’accélérateur et à vraiment mettre les équipes à distance. L’USF a fait de son mieux pour rendre les choses compétitives dès le début, mais contrairement à d’autres équipes du top 10, les Hurricanes ont pu éliminer toute croyance en une surprise grâce à une deuxième mi-temps dominante.

8. Missouri (7):Il pourrait y avoir quelques remaniements pour le Missouri après avoir été poussé en prolongation par Vanderbilt. L’écart entre le n°6 et le n°9 était suffisamment serré lors du vote de la semaine dernière pour qu’un résultat plus serré que prévu puisse suffire à voir les Tigers se faire dépasser.

9. Oregon (9) : Les Ducks ont été mis en repos lors de la semaine 4 et seront de retour en action la semaine prochaine à l’UCLA.

10. Université de Pennsylvanie (10):Aucun changement majeur pour les Nittany Lions après l’étranglement attendu de Kent State.

11. Michigan (18):On s’attend à ce que les votes pour le Michigan soient partagés après la victoire de samedi contre l’USC. Les Wolverines étaient jusqu’à la 13e place la semaine dernière en tant qu’équipe 2-1, la meilleure victoire étant celle de Fresno State, mais ils ont également été complètement écartés du scrutin par cinq électeurs et par 19 électeurs à la 20e place ou moins. Ces opinions inférieures vont changer après avoir infligé aux Trojans leur première défaite de la saison, et les électeurs qui étaient plus favorables au Michigan avant le match vont probablement faire passer les Wolverines dans le top 10.

12. Utah (12): Pas de Cam Rising ? Pas de problème pour Utah, qui affiche désormais un bilan de 4-0 cette saison et de 2-0 en Big 12 grâce à une victoire acharnée à l’extérieur contre Oklahoma State. La défense des Utes a réalisé une performance d’antan, en retenant Ollie Gordon II et en gardant l’attaque des Cowboys sous contrôle avant qu’une charge tardive ne fasse paraître le résultat 22-19 plus serré que le match ne l’était pendant la majeure partie de l’après-midi.

13. USC (11):La victoire en face-à-face contre LSU établit une position confortable et prévisible pour l’USC, car les Trojans sont désormais comparés aux autres équipes ayant perdu une seule fois dans le classement. Il n’y a pas de honte à perdre contre le Michigan à Ann Arbor, mais il y a certainement de la déception compte tenu de la proximité de l’USC avec une victoire palpitante en deuxième mi-temps contre les champions nationaux en titre.

14. LSU (16):Les choses ont semblé risquées pendant un certain temps, mais LSU a pu prendre le contrôle à la fin et ne devrait pas voir trop de punition de la part des électeurs pour une victoire 34-17 contre UCLA.

15. Notre Dame (17):La force de cette équipe de Notre Dame reste sa défense, et c’est exactement le groupe qui a contribué à maintenir les choses stables lors d’une victoire de 28-3 contre Miami (OH).

16. Louisville (19):Les Cardinals ont bénéficié d’un soutien solide des électeurs malgré leur faible classement, nous prévoyons donc que la victoire à domicile 31-19 de samedi contre Georgia Tech est plus une confirmation qu’une raison pour une grande progression.

17. État de l’Iowa (20):De retour en action pour la première fois depuis leur retour émouvant à l’Iowa, les Cyclones ont remporté une victoire 52-7 contre Arkansas State.

18. Clemson (21):Les Tigers menaient 59-14 à l’entame du quatrième quart-temps contre NC State après un début rapide qui comprenait des touchdowns sur six de leurs sept premières possessions. C’était un résultat tonitruant pour une équipe de Clemson qui semble prête à tenter de revenir au sommet de l’ACC, mais pas un résultat qui entraînera un grand changement dans le classement des sondages AP.

19. Illinois (24):Il y avait 28 électeurs qui n’avaient même pas l’Illinois sur le bulletin de vote la semaine dernière. Nous prévoyons que ce ne sera plus le cas après une victoire en prolongation 31-24 contre le Nebraska qui a porté le score des Fighting Illini à 4-0 pour la première fois depuis 2011.

20. Oklahoma (15):Bien que les électeurs soient plus enthousiastes quant à la position du Tennessee, il y a aussi un point à retenir du match de samedi soir qui suggère que les Sooners ne sont pas tout à fait prêts à être considérés comme parmi les 15 premiers.

21. Indiana (NR): L’histoire nous dira que l’Indiana est à 4-0 pour la première fois depuis 2020, mais cette fois, c’est très différent. C’est peut-être parce que la saison a commencé tard et a été raccourcie par la COVID-19, ou peut-être parce que les Hoosiers ont surpassé leurs concurrents par un score combiné de 202-37. La victoire 52-14 de samedi contre Charlotte n’était qu’une répétition de la même acharnement que nous avons vu de l’Indiana toute la saison, et ces scores époustouflants ont attiré de plus en plus l’attention des électeurs chaque semaine.

22. BYU (Nouveau-Brunswick) : Les Cougars ont un bilan de 4-0 pour la première fois depuis 2012 après avoir dominé Kansas State, ajoutant la victoire contre les Wildcats à un profil qui comprenait déjà une victoire à l’extérieur à SMU.

23. État d’Oklahoma (14):Si nous basons le classement uniquement sur le CV, il n’y a pas de bon argument pour classer Oklahoma State. La meilleure victoire des Cowboys a été contre Arkansas, et l’équipe a semblé suffisamment surclassée contre une équipe de l’Utah qui en était à son deuxième quart-arrière. Mais avec beaucoup de préjugés de pré-saison des électeurs qui persistent, aucune défaite grave et peu d’options évidentes pour remplacer l’équipe, je pense que les Pokes seront toujours classés avant le match de la semaine prochaine à Kansas State – qui ressemble maintenant à un match décisif pour rester dans la course au titre Big 12.

24. État du Kansas (13):Les Wildcats ont été pris dans une situation délicate à l’extérieur après une grosse victoire, et doivent maintenant se ressaisir pour rester en tête du classement dans la course au titre Big 12. C’était une performance bâclée avec suffisamment d’erreurs mentales pour penser que les problèmes sont corrigibles, mais c’est quand même une performance qui va conduire à une baisse notable du classement.

25. Texas A&M (25) : Il est très possible que Texas A&M ne figure pas parmi les 25 premiers en raison de la fin du match serré contre Bowling Green. Les écarts entre les Aggies à la 25e place et les équipes hors du classement étaient faibles la semaine dernière, mais un bon nombre de ces équipes ont également perdu, donc l’inertie des sondages pourrait laisser Texas A&M au-dessus de la ligne de coupure.

Prévu pour abandonner:N° 22 Nebraska, N° 23 Nord de l’Illinois