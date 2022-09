Le top 10 des villes américaines avec les plus grandes maisons

Pendant la pandémie de COVID-19, le marché du logement s’est déplacé vers les personnes souhaitant vivre dans des maisons plus grandes et se déplaçant des zones urbaines vers les quartiers suburbains et ruraux. Bouclier américain a examiné 506 374 annonces de maisons et de condos à vendre de Zillow pour déterminer les résultats de son indice américain de la taille des maisons 2022, qui présentait les villes des États-Unis avec les plus grandes maisons. Selon les données du Census Bureau, certaines conclusions clés de l’indice ont montré que les nouvelles maisons moyennes aux États-Unis sont maintenant plus grandes de plus de 1 000 pieds carrés qu’en 1973. L’indice a également indiqué que les centres technologiques à croissance rapide dans les montagnes Rocheuses ont les plus grandes maisons et que les villes côtières à haute densité ont l’immobilier le plus cher, ce qui pousse les gens à chercher des maisons moins chères ailleurs.

Ville n ° 1 aux États-Unis avec les plus grandes maisons : Colorado Springs, CO

Taille moyenne de la maison: 2 760 pieds carrés Selon l’indice American Home Shield, l’emploi à Colorado Springs a augmenté de 5,3 % de 2017 à 2021. Les nouveaux travailleurs à revenu élevé ont créé une demande pour des maisons plus grandes. Avec la croissance de l’emploi se déplaçant vers les petites villes de banlieue et l’accent mis sur le logement abordable et la baisse du coût de la vie, il est logique que la ville du Colorado ait une demande pour des maisons plus récentes et plus grandes.

Top 10 des villes des États-Unis avec les plus grandes maisons