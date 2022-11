Le top 10 des majors universitaires les plus regrettées

Même avec la saison des candidatures à l’université qui bat son plein, de nombreuses familles se demandent si un diplôme de quatre ans en vaut toujours la peine.

Certains experts disent que la valeur d’un baccalauréat s’estompe et qu’il faudrait mettre davantage l’accent sur la formation professionnelle. Un nombre croissant d’entreprises, dont beaucoup dans le domaine de la technologie, abandonnent également les exigences en matière de diplômes pour de nombreux postes de niveau intermédiaire et même supérieur.

Cependant, l’obtention d’un diplôme en vaut presque toujours la peine, selon “The College Payoff”, un rapport du Georgetown University Center on Education and the Workforce.

Les titulaires d’un baccalauréat gagnent généralement 84% de plus que ceux qui n’ont qu’un diplôme d’études secondaires, selon le rapport – et plus le niveau de scolarité est élevé, plus le gain est important.

Cependant, lorsqu’ils sont ventilés par domaines d’études, la différence est frappante. Les étudiants qui poursuivent une majeure spécifiquement en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques – collectivement appelées disciplines STEM – devraient gagner le plus dans l’ensemble.

En plus des STEM, les majors de la santé et des affaires sont parmi les mieux rémunérées, ce qui entraîne des salaires annuels moyens plus élevés au niveau d’entrée et nettement plus élevés au cours d’une carrière par rapport aux majors des arts libéraux et des sciences humaines, a constaté le Georgetown Center.