Le top 10 des looks desi de Kangana Ranaut dont on ne se remettra jamais

Samantha Ruth Prabhu est l’une des meilleures actrices de l’industrie. Film après film, elle s’est révélée être une actrice polyvalente. Bien que sa vie personnelle la maintienne dans l’actualité, ses efforts professionnels attirent l’attention. C’est récemment que l’actrice a révélé son diagnostic de myosite. C’est une maladie auto-immune pour laquelle elle suit un traitement. Maintenant, quelques rapports suggèrent que Samantha Ruth Prabhu a été hospitalisée alors que sa santé se détériorait. Mais maintenant, son porte-parole a partagé des éclaircissements.

Samantha Ruth Prabhu a-t-elle été hospitalisée ?

Tel que rapporté par IndiaToday.in, le porte-parole de Samantha Ruth Prabhu a démenti toutes les informations faisant état de son hospitalisation. Apparemment, la diva se repose à la maison. Elle se prélasse du succès de son récent film Yashoda. Le film a reçu de bonnes critiques de tous les coins.

Samantha Ruth Prabhu s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une photo afin de remercier tous ses fans pour la réponse écrasante à Yashoda. Sur la photo, on pouvait voir qu’elle était sous perfusion. Parlant de son diagnostic, elle a écrit : “Je me rends compte lentement que nous n’avons pas toujours besoin de faire front fort. Accepter cette vulnérabilité est quelque chose avec lequel j’ai encore du mal. Les médecins sont convaincus que je vais me rétablir complètement. très bientôt.”

Les prochains projets de Samantha Ruth Prabhu

Samantha Ruth Prabhu a Kushi dans son chat. Elle partagera l’espace d’écran avec Vijay Deverakonda dans celui-ci. Les fans sont plus que ravis de regarder cette paire sur grand écran. Elle a également Shaakuntalam et Citadel dans le pipeline. Elle a également un long métrage anglais The Arrangements of Love. Elle a définitivement les mains pleines.