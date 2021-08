Le top 10 des comportements les plus étranges des pires voisins britanniques révélés

LE top 10 des comportements les plus étranges des pires voisins de Grande-Bretagne ont été révélés, notamment regarder de la pornographie bruyante et lécher des voitures.

Des plaintes bizarres que les gens ont eues à propos de ceux qui vivent le plus près d’eux ont été révélées dans le cadre d’une nouvelle étude.

Les Britanniques se sont plaints du fait que leurs voisins géraient des maisons closes hors de leurs chambres, a révélé une étude Crédit : Getty

Le «trampoline agressif» était une autre des plaintes les plus bizarres Crédit : Getty – Contributeur

Les problèmes incluent des voisins qui dirigent un bordel hors de leur chambre, un « trampoline agressif » et des coups de feu pour calmer un chien.

L’étude a révélé qu’il y a eu une énorme augmentation des plaintes pour nuisances au cours de la dernière année, suggérant que le temps supplémentaire passé à la maison a fait déborder les conflits de quartier.

En 2020, 299 077 plaintes pour nuisances sonores et réglementaires ont été déposées dans tout le pays, soit une augmentation de 28 % par rapport à la moyenne annuelle.

Le Nord-Ouest a connu la plus forte augmentation, passant de 23 338 plaintes en 2019 à 32 792 en 2020 – une augmentation de 41% d’une année sur l’autre.

C’est selon les données recueillies grâce aux demandes d’accès à l’information envoyées à près de 200 conseils britanniques.

Les analystes de données ont ensuite analysé les chiffres pour révéler l’étendue des plaintes.

Leeds a enregistré le plus grand nombre de plaintes au cours des cinq dernières années, avec 65 847 reçues par le conseil entre 2016 et 2021.

La musique forte était la principale cause de plaintes.

Parmi les autres points chauds, citons Hillingdon et Newham à Londres, avec respectivement 62 130 et 51 308 plaintes. En dehors de Londres et de Leeds, les plaintes les plus importantes sont venues de Birmingham et de Glasgow.

Citizens Advice recommande plusieurs étapes pour régler un problème de voisinage sereinement, sans porter plainte.

Il s’agit notamment de tenir des registres, d’obtenir l’aide d’un médiateur ou si vous vous sentez suffisamment en sécurité, et de leur parler.

Top 10 des comportements de voisins les plus étranges 1. Production de drogue 2. Du porno bruyant 3. Sexe 4. Faire sortir un bordel de sa chambre 5. Danser sur le pas de la porte 6. Abus de solvant 7. Trampoline agressif 8. Pistolet de départ pour calmer le chien 9. Lécher et caresser la voiture du voisin 10. Carillons éoliens