Le top 10 des choses que les Britanniques sont le plus gênés de faire révélées – y compris aller au cinéma seul et marcher pieds nus

COMPLIMENTER un étranger dans la rue est la chose que les adultes aimeraient le plus faire en public – mais n’en ont pas le courage, selon un sondage.

Aller au cinéma seul, chanter à haute voix et marcher pieds nus sont d’autres activités non conventionnelles auxquelles nous sommes trop gênés pour nous adonner.

Marcher dans la rue en chantant fort est en haut de la liste des embarras Crédit : Getty

Le sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que 40% se «limitent consciemment» dans la vie, par peur d’être critiqués lorsqu’ils font les choses plus librement.

Cependant, 56% se sentent plus vivants lorsqu’ils sortent de leur zone de confort – mais ont souvent trop peur pour sauter le pas.

Pavan Chandra de Peperami, qui a commandé la recherche dans le cadre de sa campagne « We All Go A Bit Peperami » pour encourager la spontanéité, a déclaré : « En tant que nation, nous sommes traditionnellement connus pour être un peu raides et réservés.

“Cependant, si tout le monde sortait de sa zone de confort de temps en temps, il commencerait à voir le côté amusant et excitant de la vie.”

Il est également apparu que 47 % des adultes aimeraient sortir plus souvent de leur zone de confort, mais 43 % n’ont pas la confiance nécessaire pour le faire.

Tandis qu’un sur trois (34%) s’inquiéterait également de ce que les autres penseraient s’ils étaient un peu plus aventureux.

Mais 43% retiennent tellement d’eux-mêmes qu’ils pensent que les autres seraient choqués d’apprendre leur véritable personnalité.

Les personnes interrogées, via OnePoll, pensent que leurs amis les décriraient le plus souvent comme attentionnés, gentils ou réservés – les traits les moins sélectionnés étant sauvages, intenses ou bruyants.

Et quand il s’agit d’adultes qui sortent de leur zone de confort, ils essaient en moyenne de le faire sept fois par semaine, se sentant heureux, libres ou excités en conséquence.

Cependant, alors que 62 % pensent que tout le monde devrait pouvoir s’exprimer sans jugement, 24 % se sentent jugés au quotidien.

Essayer quelque chose de nouveau, visiter un nouvel endroit ou quelque chose d’amusant qui fait rire, étaient les choses qui encourageaient les gens à sortir de l’ordinaire dans la vie de tous les jours.

Pavan Chandra de Peperami a ajouté : « Tant de gens s’en tiennent à leur routine habituelle et, comme l’ont révélé les recherches, beaucoup pensent que leurs proches seraient choqués de les voir faire quelque chose qu’ils ne feraient pas normalement.

“Nous ne pensons pas que ce soit juste et voulons encourager les gens à abandonner leur timidité et à faire ce qu’ils veulent plus librement sans embarras.”

Pour encourager la nation à briser les frontières et à avoir un moment de joie spontanée, YouTuber Yung Filly, un nouvel ambassadeur de la marque pour les créateurs de collations, encourage ses amis proches à lâcher leurs inhibitions dans une série de vidéos en trois parties, à @peperamitv via les canaux sociaux.

TOP 10 DES CHOSES QUE LES ADULTES SOUHAITENT FAIRE LIBREMENT EN PUBLIC 1. Complimenter un étranger 2. Aller au cinéma seul 3. Descendez la rue en chantant fort 4. Dites à quelqu’un qu’il l’aime 5. Écoutez quelque chose sans écouteurs 6. Péter ou roter ouvertement 7. Marchez pieds nus 8. Faites des étirements de yoga dans le parc 9. Ajustez vos sous-vêtements 10. Danser dans la rue