Le top 10 des choses de Jim Cramer vendredi: emplois Goldilocks, méga-caps, Costco

Mon top 10 des choses à surveiller vendredi 6 janvier 2023 1. Les contrats à terme sur actions américaines bondissent et les rendements obligataires chutent après la publication vendredi du rapport sur l’emploi de décembre, laissant espérer un atterrissage en douceur. Des emplois Boucle d’Or ? J’aime le nombre. Une victoire est une victoire. Croissance de la masse salariale non agricole : 223 000 contre 200 000 attendus ; le taux de chômage chute à 3,5 % — toujours trop élevé et trop bas, respectivement. Le chiffre magique pour que la Réserve fédérale ralentisse les hausses de taux d’intérêt est de 4 %. Les salaires augmentent moins que prévu. Accueilli mais doit être plat. Beaucoup de choses peuvent changer entre la cloche d’ouverture et la clôture. Écoutez « The Homestretch », une toute nouvelle fonctionnalité audio quotidienne exclusive aux membres du Club. C’est une façon pour moi de vous aider à vous préparer pour la dernière heure de trading. Recherchez nos alertes SMS et e-mail, quelque temps avant 15 h HE. 2. Amazon (AMZN) et/ou Salesforce (CRM) ont-ils supprimé suffisamment d’emplois ? Non. Amazon doit rassembler les 300 000 travailleurs ajoutés pendant Covid. Seulement 18 000. Salesforce aurait dû supprimer 20 % de ses effectifs, et non 10 %. Les deux noms de Club ont des multiples plus élevés que le marché – le type d’actions évitées à Wall Street. Dans un commentaire de vendredi, nous avons examiné les noms de clubs à faible multiple qui ont une valeur raisonnable. 3. Abandon d’actions à méga capitalisation : de nombreux fonds spéculatifs ont surpris que Club holding Apple (AAPL) n’ait pas augmenté après qu’il n’ait pas annoncé à l’avance. Apple a connu un début d’année 2023 terrible. Tesla (TSLA) a connu une semaine encore pire, avec une baisse de 6,5 % en précommercialisation après avoir continué à baisser les prix en Chine. Mais Piper Sandler aime les méga-capitalisations, notamment Club holdings Alphabet (GOOGL) et Amazon. 4. Bill Newlands, PDG du fabricant de bière mexicain Constellation Brands (STZ), a été sidéré que son action ait été si durement touchée jeudi après ses bénéfices. Action typique lorsqu’ils augmentent les prix. Newlands achètera des actions avec d’énormes flux de trésorerie, qui augmenteront considérablement l’année prochaine. Très étrange. Mauvais graphique pour ce holding Club ? Cowen et d’autres rétrogradent et réduisent les objectifs de prix. Prévisible. 5. Club holding Costco (COST) indique que les ventes nettes de 23,8 milliards de dollars pour décembre ont augmenté de 7 % d’une année sur l’autre. Mieux que prévu. La nourriture dépasse les articles non alimentaires coûteux. Sous-performants : électronique, articles ménagers. 6. Guggenheim augmente l’objectif de prix sur Club holding Starbucks (SBUX) à 103 $ par action contre 92 $ ; conserve la cote d’équivalence. Les analystes sont encouragés par la réouverture de la Chine et la capacité de la direction à défendre les marges américaines. 7. Stifel met à niveau MGM Resorts (MGM), rétrograde Penn Entertainment (PENN) – dit que les jeux purs nationaux sont plus faibles. Aime Macao et augmente l’objectif de prix sur les actions du club Wynn Resorts (WYNN), dans lequel nous avons été avant la réouverture du centre de jeu asiatique et la Chine assouplissant les règles strictes de Covid. 8. Deutsche Bank pense que les banques atteignent un sommet et réduit Club holding Wells Fargo (WFC) à 50 $ par action contre 60 $ ; mais garde la note d’achat. Les analystes citent les inconvénients de la constitution de réserves en raison d’une récession. Deutsche Bank abaisse également l’action du Club Morgan Stanley (MS) à 84 $ contre 92 $ ; garder la cote. Les analystes pensent que les actions des banques américaines pourraient se diriger vers de nouveaux plus bas. 9. L’analyste de JPMorgan Lisa Gill sur “Mad Money” a exposé les défis avant sa conférence sur les soins de santé qui commence la semaine prochaine. Les inquiétudes concernant les soins gérés parmi les démocrates si le président Joe Biden choisit de ne pas se présenter à la réélection semblaient les plus saillantes. Elle aime les PBM. McKesson (MCK). Gestion des soins : Club Stock Humana (HUM). 10. Wells Fargo dit que la négativité est trop grande en ce qui concerne PVH Corp (PVH), mais relève l’objectif de prix et la notation des actions à un équivalent d’achat. Étrangement, cela ne dit rien de bon sur l’entreprise derrière les marques Tommy Hilfiger, Calvin Klein et Van Heusen. Ils vont également à poids égal d’un poids insuffisant (retenir de la vente) StitchFix (SFIX), ce qui semble vraiment très troublé. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMZN, CRM, AAPL, GOOGL, STZ, COST, SBUX, WYNN et WFC. Voir ici pour une liste complète des actions.) 