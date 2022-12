Le top 10 des choses de Jim Cramer lundi: Stocks, Elon Musk, Amazon

Mon top 10 des choses à surveiller lundi 19 décembre 2022 1. Les contrats à terme sur actions américaines indiquent une ouverture légèrement plus élevée après que Wall Street a baissé pour une deuxième semaine consécutive – la première fois que cela se produit depuis septembre. Le ton belliciste de la Fed était à blâmer. 2. Mike Wilson de Morgan Stanley voit le S & P 500 descendre aussi bas que 3 000 l’année prochaine. Ce serait 22% en dessous de la clôture de vendredi. 3. En attendant le balayage de la SEC de tous les échanges et plates-formes cryptographiques, alors que ceux qui l’ont combattu cèdent après Sam Bankman-Fried. L’ancien crypto-milliardaire ne luttera pas contre l’extradition américaine. 4. Les actions de Tesla (TSLA) se rallient à la précommercialisation après que la majorité dans un sondage Twitter pense qu’Elon Musk devrait quitter son poste de PDG du réseau social. Musk a créé le sondage Twitter et a déclaré qu’il s’en tiendrait à ses résultats. Intérêt perdu? Dépôt de bilan ? Oppenheimer rétrograde Tesla pour effectuer de surperformance (retenir de l’achat) sur les risques liés à Twitter. 5. Club détenant des noms Microsoft (MSFT) comme premier choix pour 2023 par Morgan Stanley. Les analystes considèrent le géant du logiciel et du cloud comme un “principal bénéficiaire de la consolidation des dépenses en logiciels”, ajoutant qu’il semble prêt pour “accélérer la croissance du BPA”. mises à niveau vers la puissante puce H100. 7. L’objectif de prix du club détenant Amazon (AMZN) a été réduit à 150 $ par action contre 170 $ chez Evercore ISI. Les analystes là-bas réduisent les estimations mais conservent toujours une note de surperformance (achat) sur l’action. Nous ajoutons à notre position sur Amazon lundi. 8. Le pétrole remonte à 75 $ le baril. Il est temps de racheter nos stocks de pétrole. Vendredi, nous avons ajouté des actions d’Halliburton (HAL) et considérons les autres comme de bons achats également. Piper a un nombre impair coupé sur Exxon (XOM), pas une action du Club, même si elle est très positive. 9. Jefferies fait passer Moderna (MRNA) à un achat différé. Les analystes là-bas augmentent également leur objectif de cours à 275 $ par action au lieu de 170 $ ; cite l’optionalité des vaccins. 10. Citi relève l’objectif de cours sur Dela Air Lines (DAL) à 59 $ par action contre 55 $; garder s cote d’achat. Les analystes citent des miles de carburant et de siège favorables et internationaux. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Mon top 10 des choses à regarder lundi 19 décembre 2022