Le top 10 des choses à surveiller sur le marché de Jim Cramer lundi : Actions, Chine, Apple

Mon top 10 des choses à surveiller lundi 5 décembre 2022 1. Mike Wilson de Morgan Stanley dit qu'il en a assez vu du rallye, et il dit qu'il est temps de renflouer. Il y a moins de 2% de hausse dans le haut de son objectif de prix S & P 500 de fin d'année de 4 000 à 4 150. Restez avec les actions défensives et les services publics. Les industriels ont porté le marché. J'ai écrit récemment sur certaines actions de la vieille école en vogue et sur la façon dont nous jouons dans le secteur pour le Club. 2. La fabrication en Chine pour les États-Unis est en baisse de 40 %, selon les dernières données de la carte thermique de la chaîne d'approvisionnement de CNBC, en raison de la fermeture d'usines là-bas en raison des restrictions de Covid. Selon Reuters, la Chine pourrait être prête à annoncer 10 autres mesures d'assouplissement de Covid cette semaine alors que Pékin admet lentement que les dernières variantes de Covid ne sont pas pires que la grippe. 3. Wedbush dit que la situation actuelle en Chine est un désastre absolu pour Club holding Apple (AAPL). Exagération typique. Foxconn a vu ses revenus chuter de 29 % en novembre, en grande partie à cause d'un ralentissement de la plus grande usine d'assemblage d'iPhone en Chine. Mais maintenant retour à la normale bientôt? Les rapports indiquent une reprise de la pleine production avant ou autour de la nouvelle année. 4. Atlantic Equities dit que Sam Bankman-Fried, également connu sous le nom de SBF, aura un impact sur tout alors que l'hiver crypto se poursuit. Les analystes, surtout, ont réduit leur objectif de prix sur l'échange de devises numériques Coinbase (COIN) à 46 $ par action contre 67 $. En avril 2021, alors que le bitcoin s'échangeait à près de 60 000 $, COIN a atteint un sommet historique de plus de 429 $ par action. Bitcoin lundi était un peu plus de 17 000 $. Pendant ce temps, le courtier Crypto Genesis, dirigé par Tyler et Cameron Winklevoss, doit à ses clients 900 millions de dollars selon le Financial Times. 5. L'Europe a réduit sa demande de gaz naturel d'un quart en raison d'un temps exceptionnellement chaud pour la saison. L'Europe tente de réduire le gaz naturel russe alors que la guerre de Moscou en Ukraine se poursuit. Pendant ce temps, l'OPEP+ a laissé les objectifs de production de pétrole inchangés avant une interdiction de l'UE sur le brut russe. Les pays du G7 ont mis un plafond de 60 dollars le baril sur le pétrole russe transporté par voie maritime. 6. Citi réduit l'objectif de prix sur Club holding Salesforce (CRM) à 164 $ par action contre 170 $, mais conserve une note neutre. Les analystes notent la perte du partenaire Salesforce Veeva Systems (VEEV). Après l'annonce du départ du co-PDG, un vice-président exécutif de Salesforce quitte le navire pour devenir directeur financier de Frontdoor (FTDR). 7. MoffettNathanson dit que Club Holding Disney (DIS) est beaucoup moins rentable que prévu. Selon les analystes, Bob Iger, qui est revenu en tant que PDG, fait face à un chemin difficile. Cependant, MoffettNathanson conserve une note de surperformance (achat) et un objectif de cours de 120 $ par action. 8. La Deutsche Bank rétrograde Starbucks (SBUX) pour qu'elle reste à l'achat, mais augmente l'objectif de cours à 106 $ par action au lieu de 100 $. Les analystes disent qu'ils ne sont pas négatifs sur SBUX ; la cote de maintien reflète "ce que nous considérons comme un scénario de risque-récompense équilibré à l'heure actuelle". plus tard lundi et interviewant le PDG de "Mad Money". Le Club a sa main dans la beauté avec notre position dans Estee Lauder (EL). 10. Citi relève l'objectif de cours sur PVH Corporation (PVH) à 74 $ par action contre 60 $. Deutsche Bank est encore plus haussier avec une hausse du PT de 72 $ à 77 $. La société derrière les marques Tommy Hilfiger, Calvin Klein et Van Heusen a subi une certaine pression sur les marges, mais a annoncé un trimestre meilleur que prévu.

