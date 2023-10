Le top 10 des choses à surveiller en bourse selon Jim Cramer mercredi

Mon top 10 des choses à surveiller le mercredi 4 octobre 1. Il y a tellement de tourbillons sur les marchés en ce moment. La tyrannie du Trésor à 10 ans. La rupture dans les rangs pour Apple (AAPL). Le prix en baisse que nous payons pour les estimations de bénéfices. Le rôle discutable du pétrole dans les obligations. Le short squeeze sur les obligations ne se produit pas parce qu’il y a trop d’offre. Les motivations discutables de ceux qui affirment que le rendement des bons du Trésor à 30 ans doit atteindre 6 %. La dégradation attendue de Moody’s si le gouvernement américain ferme ses portes en novembre. Le moment le plus survendu depuis mars où nous avons fortement rebondi, emmenés par les méga-capitalisations. 2. Apple (AAPL) déclassé par KeyBanc pour ne plus acheter. Cela pourrait-il être le catalyseur d’un événement de compensation pour les méga-capitalisations ? L’analyste cite qu’Apple s’échange à des multiples proches de ses plus hauts niveaux historiques et qu’il présente historiquement une prime importante par rapport au Nasdaq. 3. L’objectif de cours de BlackRock (BLK) a été abaissé à 720 $ contre 820 $ chez Wells Fargo en raison d’une éventuelle baisse des actifs sous gestion, mais reste optimiste sur l’entreprise. 4. Les demandes de prêts hypothécaires ont diminué de 6 % par rapport à la semaine dernière, soit 22 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre le niveau le plus bas depuis 1996. Le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans a bondi de 7,41 % à 7,53 % (et va encore plus haut). Les stocks de logements sont trop faibles. La croissance de la masse salariale dans le secteur privé a fortement diminué en septembre, selon un rapport d’ADP publié ce matin. 5. Halliburton (HAL) est en baisse, donc bien sûr les taureaux doivent le soutenir. Citi passe de 42 $ à 46 $. En recherche d’expansion de la marge. Bien sûr, cela n’arrivera pas si le prix du brut augmente, car les compagnies pétrolières n’étendent pas leurs forages. 6. Kenvue (KVUE), le spin-off de Johnson & Johnson (JNJ) a été détruit. JPMorgan réduit son objectif de cours de 29 $ à 26 $ – le titre est à 20 $. Cependant, les analystes affirment que les stratégies de l’entreprise sont bonnes et qu’elle conserve une note d’achat. 7. En voici une que les analystes ne lâcheront tout simplement pas : Block (SQ), le titre ultime de la technologie financière. Bien que son prix soit passé de 65 à 90 dollars en raison d’une multitude d’erreurs et d’un marché obligataire peu coopératif, les analystes de Citi le conservent toujours comme un achat. Cela n’a aucun sens. 8. Intel (INTC) envisage de transformer sa division de puces programmables en une entreprise autonome. L’unité a été créée à la suite de l’acquisition d’Altera par la société en 2015. Je considère cela comme désespéré. Intel a payé 16,7 milliards de dollars pour cette société, qui crée des puces haut de gamme parmi la plupart des puces Intel. AMD a payé 49 milliards de dollars pour que son concurrent Xilinx se diversifie en s’éloignant des PC et des centres de données en 2022. Intel devrait donc obtenir beaucoup d’argent pour la division, mais à quel prix pour l’entreprise ? Ou montrent-ils simplement que les acquisitions Altera et Mobileye (achetées en 2018) valent bien plus que ce que les gens pensent. 9. Les chiffres des constructeurs automobiles sont solides – ils vendent environ 3,9 millions de voitures et de camions neufs au troisième trimestre, soit une hausse de 17 % par rapport à l’année dernière – et ils disposent encore de stocks abondants. Pourquoi ne pas dire à prendre ou à laisser à l’UAW ? 10. Oppenheimer affirme que Netflix (NFLX) pourrait augmenter les prix de ses forfaits sans publicité plus tôt que prévu, ce qui devrait générer davantage de revenus. Est-ce que quelqu’un s’en souciera ? Oppenheimer aime toujours Netflix. Inscrivez-vous gratuitement à ma newsletter électronique Top 10 Morning Thoughts on the Market (voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale. avant que Jim fasse un échange. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York le 26 septembre 2023. Brendan McDermid | Reuters

