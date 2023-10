Le top 10 des choses à surveiller en bourse lundi selon l’Investing Club

Le Top 10 des choses à surveiller du Club lundi 2 octobre 1. Les actions américaines ont légèrement baissé lundi avant la commercialisation, le S&P 500 en baisse de 0,2%, malgré un accord de dernière minute du Congrès pour éviter temporairement une fermeture du gouvernement. À cette fin, voici la dernière chronique hebdomadaire de Jim Cramer expliquant pourquoi le sentiment du marché est trop négatif. Pendant ce temps, les rendements obligataires continuent de grimper, celui du Trésor à 10 ans repassant au-dessus de 4,6 %. Les prix du pétrole sont légèrement plus élevés, le brut West Texas Intermediate se situant au-dessus de 91 dollars le baril. 2. Un week-end pour les ruptures : le nom du club Danaher (DHR) achève la séparation de Veralto (VLTO), son activité qualité de l’eau. Consultez l’analyse du Club sur ce que le spin-off signifie pour Danaher, désormais à croissance plus rapide et à marge plus élevée, ainsi que notre plan pour Veralto. Par ailleurs, Kellogg, qui s’appellera désormais Kellanova (K), finalise la séparation de son activité céréalière nord-américaine, WK Kellogg (KLG). 3. Goldman Sachs remanie sa « liste d’achat par conviction » – en ajoutant Club holding Nvidia (NVDA), Okta (OKTA), Cintas (CTAS) et Quanterix (QTRX), une société de diagnostic neurologique qui dispose d’un testeur de biomarqueurs sanguins pour les premiers tests. -stade de détection de la maladie d’Alzheimer. Goldman supprime les noms du club Salesforce (CRM) et Johnson Controls International (JCI) de la liste, tout en conservant les notes d’achat sur les deux actions. 4. DA Davidson relève Clorox (CLX) pour acheter à partir de neutre, avec un objectif de cours inchangé de 152 $ par action. Le titre ayant chuté de 18 % depuis que la société a révélé une cyberattaque à la mi-août, la société estime qu’un impact financier trop important est pris en compte aux niveaux actuels. 5. Piper Sandler met à niveau les sociétés de logiciels d’entreprise Zscaler (ZS) et Datadog (DDOG) de neutre à surpondération. La société relève son objectif de cours sur Zscaler à 190 dollars par action, contre 160 dollars, et relève son objectif de cours sur Datadog à 115 dollars par action, contre 88 dollars. 6. Susquehanna relève FedEx (FDX) de neutre à une note équivalente à l’achat, arguant que la rationalisation des coûts et la réévaluation de la valorisation l’emportent sur toute préoccupation à court terme concernant la cyclicité. FedEx se détache de United Parcel Service (UPS), que Susquehanna maintient neutre. La société relève son objectif de cours sur FedEx à 315 dollars par action, contre 225 dollars auparavant. 7. Morgan Stanley relève US Steel (X) de pondération égale à surpondération, tout en augmentant son objectif de cours sur l’action à 40 $ par action, contre 25 $ auparavant. La société désigne également US Steel comme « premier choix » en termes de création de valeur attendue des investissements et du processus d’examen stratégique de l’entreprise. 8. Jefferies affirme que l’outil d’intelligence artificielle de Microsoft (MSFT), M365 Copilot, pourrait générer 3 milliards de dollars de revenus au cours de l’exercice 2024 et plus de 19 milliards de dollars l’année suivante. Cela représenterait une augmentation d’environ 8 % par rapport à l’estimation actuelle du chiffre d’affaires total de l’entreprise pour l’exercice 2025. L’outil devrait être disponible pour tous le 1er novembre. Jefferies réitère une note d’achat sur les actions Microsoft, avec un objectif de cours de 400 $ par action. 9. UBS relève son objectif de cours sur Club holding Amazon (AMZN) à 180 $ par action, contre 175 $. La société affirme que l'introduction de publicités sur Prime Video pourrait générer environ 3 milliards de dollars de revenus l'année prochaine et augmenter les marges de détail en Amérique du Nord de 5,4 % à 5,4 %. 10. Nous avons été fascinés ce week-end par les vidéos du concert de U2 au Las Vegas Sphere, qui appartient à Sphere Entertainment Co (SPHR). 