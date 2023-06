Le top 10 des choses à surveiller en bourse de Jim Cramer vendredi

Mon top 10 des choses à surveiller vendredi 9 juin 1. Les petites compressions. Dirigé par Carvana (CVNA) plus de 55% de poussée jeudi. Upstart (UPST) et Affirm (AFRM) ont également vu de belles pops en plus des doubles depuis le début de l’année. L’action est le signe d’un déménagement tardif, pas précoce. Faux élargissement à l’ordure. JPMorgan dit être prêt pour une offre d’actions à CVNA après un énorme gain de 411 % en 2023. Pendant ce temps, DocuSign (DOCU) met fin au purgatoire avec une croissance réelle et de nouveaux marchés verticaux. C’est peut-être une très bonne histoire d’ici. Plusieurs augmentations des objectifs de prix à Wall Street. 2. Tesla (TSLA) a encore augmenté de 6 % tôt vendredi, essayant de maintenir en vie sa séquence de 10 victoires consécutives. Cette fois, c’est General Motors (GM) qui rejoint la mêlée, acceptant d’utiliser le réseau de recharge rapide des véhicules électriques de la société dirigée par Elon Musk. GM obtient une hausse de 4 % aux nouvelles. Regardez comment les actions du Club Ford (F) augmentent alors que les gens réalisent que les 6 milliards de dollars de flux de trésorerie sont peut-être réels. Adam Jonas, analyste de Morgan Stanley, a déclaré que c’était excellent pour les consommateurs et excellent pour les constructeurs automobiles. 3. Une autre ouverture en sourdine pour le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq. La semaine prochaine : réunion de la Fed et données sur l’inflation. La clôture de jeudi pour le S & P 500 a confirmé que le nouveau marché haussier des actions avait commencé en octobre lorsque l’indice avait atteint son plus bas marché baissier. Je dis que le taureau est de retour depuis des mois et des mois et des mois comme le savent les membres du Club. 4. Donald Trump est devenu le premier président américain, ancien ou non, à être inculpé de poursuites pénales fédérales. Condamné à comparaître mardi devant un palais de justice fédéral à Miami. Revenez pour les mises à jour sur les accusations et les retombées tout au long de la journée sur le blog en direct de CNBC. 5. L’objectif de prix augmente pour le nom du club Palo Alto Networks (PANW), qui a atteint un niveau record lundi. TD Cowen passe de 235 $ à 260 $ par action. Piper Sandler passe de 240 $ à 250 $. Franchement, Piper aime toutes les actions de cybersécurité, y compris celles qui ne sont pas bonnes comme Tenable (TENB) et Okta (OKTA). Cowen et Piper conservent tous deux leurs équivalents d’achat sur PANW. 6. BMO Capital relève l’objectif de cours sur Club holding Microsoft (MSFT) à 385 $ par action contre 347 $. Maintient la cote de surperformance (achat). MSFT le leader de l’IA. Jefferies voit « plus qu’une chance nulle qu’un appel et une approbation se produisent » fo22Cr l’accord de Microsoft pour acheter Activision Blizzard (ATVI). 7. Beaucoup de boosts PT pour Adobe (ADBE) : Citi passe de 365 $ à 462 $ par action. Les analystes disent que le titre s’infléchit en ce moment ; bien qu’inquiet de l’accord Figma en attente que les gouvernements veulent bloquer. 8. Citi abaisse l’objectif de prix sur M & T Bank (MTB) à 150 $ par action contre 155 $ (et conserve la note d’achat). Les analystes ont réduit les estimations de 2023 sur l’évaluation de la FDIC. Ils doivent tous descendre. 9. Target (TGT) obtient une rétrogradation de Citi à neutre à partir de l’achat et une grosse réduction de PT à 130 $ par action au lieu de 177 $. Vache sacrée, le trafic ralentit rapidement. Les analystes voient Walmart (WMT) comme un bénéficiaire. 10. Citi réduit l’objectif de cours de Signet Jewelers (SIG) à 68 $ par action contre 82 $. Les fiançailles de mariage sont faibles. Ne vous attendez pas à un virage SIG bientôt. Les analystes abaissent les estimations du bénéfice par action (EPS) pour l’exercice 2024. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Mon top 10 des choses à regarder vendredi 9 juin