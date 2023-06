Le top 10 des choses à surveiller en bourse de Jim Cramer vendredi

Mon top 10 des choses à surveiller vendredi 2 juin 1. Croissance de l’emploi 339 000 en mai contre 190 000 attendus. Les salaires ralentissent. Le taux de chômage a augmenté à 3,7% contre une baisse à 3,5% attendue. Taux d’activité inchangé. Les cotes du marché indiquent toujours une pause dans la hausse des taux d’intérêt de la Fed lors de la réunion de juin. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq s’ouvrent tous à la hausse. 2 . Les deux côtés de l’allée ont convenu d’un compromis sur le plafond de la dette. Félicitations au président de la Chambre, Kevin McCarthy, pour l’avoir fait. Hier soir, le Sénat contrôlé par les démocrates a suivi la Chambre contrôlée par le GOP et a adopté le projet de loi avant la date limite par défaut de lundi. Le président Joe Biden le signera et s’adressera à la nation ce soir. 3. Voici mon édition spéciale du vendredi sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur ce marché. Tout d’abord, ce qui marche : Lululemon (LULU) : communauté, excitation. Sensation de club. Cinq en dessous (CINQ). Beaucoup d’excitation, d’expansion, de bonnes marchandises. Enfants et parents. Augmenter les magasins (2500 magasins à 3500 magasins) et doubler les ventes. Nordström (JWN). Pris en charge par de solides performances de sortie de rack. Rack est de bon augure pour les détaillants hors prix et les sociétés TJX (TJX). 4. Fonctionne également : Nom du club Costco (COST). Pas de rétrécissement (vol) sauf lorsqu’il s’agit d’obtenir des prix avantageux. C’est l’inflation anti-alimentaire. Nom du club Amazon (AMZN). Retour aux bonnes affaires et à la commodité. Pas de rétrécissement. Difficile d’être touché par le vol comme d’autres détaillants avec une présence physique limitée. (Il y a maintenant un rapport selon lequel Amazon parle aux opérateurs de téléphonie mobile d’offrir un mobile gratuit aux membres Prime.) 5. Ce qui peut fonctionner : Walmart (WMT). De plus, Macy’s (M) n’a pas d’excitation. Mais le partenariat Nike (NKE) est de retour. Bloomingdales va beaucoup mieux. Blue Mercury sort bien. 6. Ce qui ne marche pas : Victoria’s Secret (VSCO). Basé sur un centre commercial. PVH Corp (PVH). Mademoiselle générale. Kohl’s (KSS) et Target (TGT). Les deux font face à des boycotts sur les lignes LGBTQ +. Ailleurs, rien de vraiment nouveau et frais dans les histoires et bien sûr rétrécir. 7. Ne fonctionne pas non plus : Nom du club Foot Locker (FL). Très mauvaise fin de trimestre. La PDG Mary Dillon peut-elle s’en sortir comme elle l’a fait lorsqu’elle dirigeait Ulta Beauty (ULTA). Pas encore clair et le dividende pourrait ne pas être sûr. Dollar général (DG). Chaos total. Oppenheimer supprime le stock de la liste de sélection supérieure. Dollar Tree (DLTR). Pas excitant, rétrécir. 8. Broadcom (AVGO) a dit des choses positives sur l’IA, mais pas sur le reste du trimestre. Ralentir. Mais plusieurs objectifs de prix augmentent. Il s’agit d’une histoire de type Salesforce (CRM). CRM un stock du Club. 9. Zscaler (ZS) : plusieurs valeurs neutres, mais également plusieurs augmentations de prix cibles. Avoirs en cybersécurité : Nom du club Palo Alto Networks (PANW), Zscaler, Crowdstrike (CRWD). Inconvénients : SentinelOne (S) et Okta (OKTA). 10. Chance de vendre du pétrole ? Malheureusement, je pense que oui. Bien que les prix du WTI soient en hausse vendredi (tout comme nos huiles CTRA, PXD, HAL) avant la réunion du week-end de l’OPEP+. Le WTI a connu sa pire performance hebdomadaire la semaine dernière depuis novembre 2021. L’OPEP+ ne peut pas vraiment réduire la production. (Voir ici pour une liste complète des actions de Jim Cramer’s Charitable Trust est longue.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

