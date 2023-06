Le top 10 des choses à surveiller en bourse de Jim Cramer mercredi

Mon top 10 des choses à surveiller mercredi 21 juin 1. Classique : le président Joe Biden traite le président chinois Xi Jinping de dictateur. Aurait pu dire dictateur à vie et ne l’a pas fait. Pourtant, met Xi en colère. Une diversion pour les espions à Cuba ? Biden remarque « extrêmement absurde et irresponsable », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Huawei et ZTE pourraient être à l’écoute. 2. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit témoigner mercredi matin devant la commission des services financiers de la Chambre. Dans des remarques préparées, Powell voit plus de hausses de taux d’intérêt et dit que l’inflation a « un long chemin à parcourir ». Powell présentera jeudi la deuxième partie de sa mise à jour économique semestrielle au Congrès devant la commission sénatoriale des banques. 3. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ouvrent en baisse mercredi après des séances consécutives perdantes. Les rendements obligataires sont en hausse mercredi matin après que les commentaires préparés de Powell aient fait écho à la pause belliciste de la semaine dernière, qui a signalé deux autres hausses cette année. 4. Bitcoin fait un bond remarquable mercredi alors que la Securities and Exchange Commission examine la demande de BlackRock (BLK) pour un fonds négocié en bourse de bitcoins au comptant. Coinbase (COIN), qui a un partenariat existant avec BlackRock, est répertorié comme le dépositaire de bitcoins pour l’ETF proposé qui a été déposé la semaine dernière. 5. FedEx (FDX) pond un œuf, ou l’a-t-il fait ? Les bénéfices trimestriels battent mais les revenus manquent. Les marges se sont améliorées même lorsque les volumes ont chuté, ce qui signifie qu’il pourrait s’agir d’un ressort hélicoïdal si les choses se passent bien et que les volumes augmentent. Les actions FDX chutent d’environ 3 %. Rien encore de la grève de United Parcel Service (UPS) mais cela pourrait être significatif. 6. Grève à venir au nom du club Ford (F) ? Regardez les négociations syndicales qui commencent en juillet car le nouveau président des Travailleurs unis de l’automobile, Shawn Fain, n’est pas comme les précédents dirigeants du syndicat. Fain dit que les sociétés milliardaires sont le véritable ennemi. Le PDG de Ford, Jim Farly, dénonce cette position. 7. Tesla (TSLA) s’installe en Inde, offrant des incitations très positives pour les véhicules électriques. Le PDG Elon Musk rencontre le Premier ministre indien Narendra Modi. Mais, Barclays dit que ça suffit : les actions de Tesla ont couru trop loin trop vite. Bien que les analystes disent qu’il y a encore une opportunité importante à long terme dans le titre. 8. Les analystes de Citi font passer l’objectif de cours de Club holding Constellation (STZ) à 280 $ par action contre 265 $. Maintient la note d’achat sur la centrale de la bière mexicaine derrière Corona, Modelo et Pacifico. Citi s’attend à un « trimestre solide » lorsque STZ publiera ses résultats par semaine à partir de vendredi. Cites accélérant les numéros récents de scanner de bière. 9 . Brent Thill de Jefferies, un bon analyste, relève l’objectif de prix sur Club détenant Amazon (AMZN) à 150 $ par action contre 135 $. Basé sur l’évaluation de la somme des parties (SOTP). Maintient la cote d’achat. Beaucoup d’élan. Thill voit de meilleurs jours pour Amazon Web Services (AWS), l’énorme unité cloud de l’entreprise. 10. Barclays joue au rattrapage, réduisant l’objectif de prix sur le nom du club Disney (DIS) à 88 $ par action contre 107 $, ce qui correspond essentiellement à la récente baisse de l’action. Maintient une cote de poids égale (maintien). Needham dit que Wall Street est « nettement négatif ». (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

