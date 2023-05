Le top 10 des choses à surveiller en bourse de Jim Cramer mercredi

Mes 10 choses à surveiller mercredi 17 mai 1. Target (TGT) bat sur le chiffre d’affaires et le bénéfice par action (EPS) du premier trimestre. Les stocks sont en baisse de 16 %. Une réduction des économies vraiment haussière (vol organisé au détail), qui devrait réduire la rentabilité de plus de 500 millions de dollars par rapport à l’année dernière. Ventes à magasins comparables au T1 stables contre une hausse de 0,2 %. Guidance T2 en deçà des attentes. Perspectives de base cibles sur « l’assouplissement des tendances des ventes au premier trimestre ». 2. Le trimestre rapporté par Target était bien meilleur que celui de Home Depot (HD). Des tonnes de réductions d’objectifs de prix sur la HD, bien que les analystes de Wall Street de diverses entreprises conservent leurs notes d’achat ou neutres. Je ne pense pas que quiconque aurait dû être surpris par les résultats du détaillant de rénovation domiciliaire, et voici pourquoi. Soit dit en passant, Lowe’s (LOW) annonce son trimestre la semaine prochaine 3. TJX Companies (TJX) a annoncé un trimestre mitigé. Battant sur EPS mais manquant sur les revenus. Les stocks par magasin sur une base publiée ont chuté de 5 %. Les ventes des magasins comparables de l’unité Marmaxx (TJ Maxx et Marshalls) augmentent en deçà des attentes. L’unité HomeGoods recule plus que prévu. Orientations pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations, mais perspectives pour l’ensemble de l’année supérieures. 4. Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en hausse. Mais les discussions sur le plafond de la dette qui couvent restent au centre de l’attention. Le débat sur le plafond de la dette de 2011 a été un analogue utile, sinon inquiétant, pour Wall Street. Nous avons examiné comment les actions du Club se sont comportées pendant l’impasse de 2011 et comment elles se sont comportées pour le reste de l’année une fois la crise sortie de crise. 5. Dans l’interview tentaculaire de mardi avec le présentateur de CNBC, David Faber, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’il se moquait de savoir si ses tweets incendiaires effrayaient les acheteurs potentiels de véhicules électriques ou les annonceurs Twitter. « Je dirai ce que je veux, et si la conséquence de cela est de perdre de l’argent, qu’il en soit ainsi. » Musk a également déclaré que Tesla avait la capacité de traverser une période économique difficile. Il pense que la Fed a été « lente pour augmenter les taux d’intérêt, et elle va être lente à les baisser ». 6. L’analyste de Bernstein, Toni Sacconaghi, suit l’assemblée annuelle des actionnaires de Tesla 2023 mardi soir à Austin, avec un défi pour Musk et l’avenir du FSD (full self driving). Vraiment? Sacconaghi voit les 12 prochains mois comme difficiles pour Tesla. Wedbush, quant à lui, pense que Musk sera PDG de Tesla pendant au moins cinq ans. Cite également comme encourageante la réponse de Musk à la question d’un investisseur sur le fait d’essayer « un peu de publicité ». 7. Bank of America augmente son objectif de prix sur Salesforce (CRM) à 250 $ par action contre 235 $. Les analystes ont parlé aux partenaires de Salesforce avant les résultats trimestriels, dont la publication est prévue pour le 31 mai. Ils voient une demande stable ; Slack mixte ; et le reste mieux. Dans les divulgations trimestrielles des gestionnaires de gros fonds, une mise à jour a émergé sur l’assaut des militants contre Salesforce. Les soi-disant baleines de Wall Street ont également échangé six autres actions du Club au premier trimestre. 8. Barclay’s améliore Wynn Resorts (WYNN) en surpoids à partir d’un poids égal (achat en attente). Augmente l’objectif de cours à 135 $ par action au lieu de 120 $. Les analystes voient une reprise dans le centre de jeu asiatique de Macao « bien avant les actions ». C’est une bonne nouvelle. Nous avons un certain nombre d’autres participations du Club très exposées à la Chine : Starbucks (SBUX) et Estee Lauder (EL). 9. Bernstein est préoccupé par Devon Energy et abaisse l’objectif de prix à 64 $ par action contre 71 $. Mais les analystes gardent la cote de surperformance (achat). Nous avons vendu et sorti Devon beaucoup plus haut et consolidé notre exposition à la production de pétrole et de gaz naturel autour de Coterra Energy (CTRA) et Pioneer Natural Resources (PXD). Le Club possède également le géant des services pétroliers Halliburton (HAL). 10. Citi réduit son objectif de prix sur Expedia (EXPE) à 105 $ par action au lieu de 125 $. Maintient une note neutre. Les analystes citent un gros manque au premier trimestre sur l'EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 185 millions de dollars; voit cela continuer. 