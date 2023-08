Le top 10 des choses à surveiller en bourse de Jim Cramer mardi

Mon top 10 des choses à surveiller mardi 15 août Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en baisse après des données décevantes sur la Chine et une nouvelle baisse des taux d’intérêt par la banque centrale chinoise. Dow stock Home Depot (HD) chute malgré les battements trimestriels. Nous vous aiderons à démêler le marché difficile du mois d’août lors de la réunion mensuelle de l’Investing Club à midi HE jeudi. Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en juillet. Stimulé par les boutiques en ligne, les magasins d’articles de sport et les services de restauration. Les dragues comprennent les magasins de meubles ainsi que les magasins d’électronique et d’électroménagers. Le quartier de Home Depot n’est pas aussi mauvais qu’on le craignait. Les ventes des magasins comparables aux États-Unis ont chuté de 2 % contre une baisse attendue de 3,9 %. Rachat de 15 milliards de dollars. Le stock serait plus élevé s’il n’y avait pas de contrats à terme. Le nom du club TJX Companies (TJX) rapporte mercredi. Nous avons enregistré des bénéfices dans le détaillant hors prix lundi après sa récente hausse. La Chine tente de dynamiser son marché boursier en réduisant les taux d’intérêt pour la deuxième fois en trois mois. 2,50% de 2,65%. Encore beaucoup de place et peut aller à zéro, comme l’a fait la Fed. C’est vraiment une décision désespérée car ils ne parleront plus du chômage des adolescents. Ils ont une inflation globale de 5% et une économie vraiment en ralentissement. Les sanctions américaines leur font vraiment mal. La Russie relève ses taux à 12% de 8,5% à 12% pour défendre sa monnaie, le rouble. Premier signe de fissuration de l’économie à cause de la guerre de Moscou en Ukraine. Incroyable que cela ait pris autant de temps, mais son économie ressemble à celle de l’Arabie saoudite et l’Occident et la Chine lui prennent son pétrole. Cette Chine dit-elle qu’elle n’en a pas besoin de plus ? C’est peut-être ce qu’il y a derrière. Le rouble a baissé d’environ 30 % depuis le début de l’année. Les sanctions sont enfin mordantes. Bank of America rétrograde les raffineurs à neutre après avoir acheté une grande montée en puissance dans le groupe depuis mars 2022. Assez gros appel. Les actions comprennent des noms comme Valero Energy (VLO), Phillips 66 (PSX) et Marathon Petroleum (MPC). Dans l’énergie, nous possédons deux sociétés d’exploration et de production, Coterra Energy (CTRA) et Pioneer Natural Resources (PXD) ainsi que le géant des services pétroliers Halliburton (HAL). Un analyste de Fitch a déclaré à CNBC que l’agence de crédit pourrait être contrainte de rétrograder des dizaines de banques, dont les noms de club Wells Fargo (WFC) et Morgan Stanley (MS). Les deux stocks sont inférieurs. La semaine dernière, Moody’s a déclassé 10 banques régionales et a averti que d’autres pourraient venir. Les analystes de recherche de Wells Fargo affirment que la désinflation pourrait être un catalyseur pour les actions bancaires. Evercore a mis Discover Financial Services (DFS) sur sa liste tactique de sous-performance (vente) après le départ soudain du PDG Roger Hochschild. L’enquête de la FDIC sur la conformité des consommateurs peut avoir causé ce changement. Le membre du conseil d’administration, John Owen, a été nommé PDG par intérim. Il est un vétéran bancaire de 38 ans. Baird, Wells Fargo et UBS relèvent les objectifs de prix sur le nom du club Nvidia (NVDA). Baird est le plus élevé des trois, passant de 475 $ à 570 $ par action. Nvidia, qui a récemment connu une crise, recherche des avancées consécutives. Lundi a vu un bond de 7% dans NVDA. Tesla (TSLA) lance les Model X et Model S bas de gamme qui coûtent 10 000 $ moins cher. Vraiment horrible pour tous les autres véhicules électriques. Consultez votre courrier électronique plus tard dans la journée pour obtenir des commentaires sur la poussée des véhicules électriques de Ford (F) ainsi que sur son adoption des nouvelles technologies et le risque d'une grève syndicale. 