Le top 10 des choses à surveiller en bourse de Jim Cramer lundi

Mon top 10 des choses à surveiller lundi 12 juin 1. The Magnificent Seven — Apple (AAPL), Nvidia (NVDA), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) et Tesla (TSLA ) – plus Advanced Micro Devices (AMD), Oracle (ORCL) et Adobe (ADBE), deviennent tous fous lundi matin alors que les tentatives sans fin de capture de l’intelligence artificielle se poursuivent. 2. L’analyste de JPMorgan, Matthew Boss, a fait passer l’opérateur de croisières Carnival (CCL) de neutre à surpondéré avec un objectif de prix de 16 $, contre 11 $ auparavant. C’est la thèse du « long d’argent, peu de temps » au sens large. Aucun signe pour l’instant que les dépenses en voyages internationaux se terminent. Les objectifs de prix pour Royal Caribbean (RCL) et Norwegian Cruise Line (NCLH) ont également été relevés. 3. Citi est vraiment négatif sur les banques régionales et ouvre une « surveillance catalytique négative de 90 jours » sur les actions de US Bancorp après avoir réduit l’objectif de prix de l’entreprise, mais en gardant une note de maintien. Cela a du sens car toutes ces banques seront fortement évaluées par la Federal Deposit Insurance Corporation et pourraient même devoir lever des capitaux – à l’exception de Wells Fargo (WFC) car elle en a tellement. Répétez : Achetez le nom du club WFC ici. 4. Personne ne veut quitter une bonne fête, encore moins moi. Mais la bonne nouvelle, c’est que la bourse n’est pas de la partie. Vous n’êtes pas obligé de tout quitter d’un coup. Dans ma chronique du dimanche, j’ai passé en revue les raisons pour lesquelles il est temps de réaliser des bénéfices. 5. Tesla (TSLA) : Le constructeur de véhicules électriques peut-il avoir 12 jours de gains ? Je prendrais des bénéfices ici après une course énorme. Vendredi, j’ai noté que les investisseurs devraient garder à l’esprit que les récents gains de Wall Street ont maintenant poussé le marché boursier en territoire de surachat, selon l’oscillateur à courte portée S&P 500. 6. L’objectif de prix de Biogen (BIIB) porté à 360 $ contre 350 $ chez Oppenheimer, maintient la note d’achat. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que le médicament contre la maladie d’Alzheimer Leqembi, qui avait déjà une approbation accélérée, reçoive une approbation complète le 6 juillet ou vers sa date d’action. la semaine dernière. 7. Francis deSouza est sorti chez Illumina (ILMN) quelques semaines seulement après que l’investisseur activiste Carl Icahn n’a pas réussi à évincer le PDG de la société de biotechnologie. Considéré comme positif. Nous pensons que Danaher (DHR) a raison si le marché des introductions en bourse s’enflamme, mais sinon, accrochez-vous. Nous passerons en revue cela et tous nos autres noms de club et plus lors de notre réunion mensuelle de juin mercredi. 8. Bank of America relève l’objectif de cours d’Amazon à 154 $ au lieu de 139 $, conserve une note d’achat sur les actions. L’entreprise parle de contrôle des coûts – dit qu’elle a été encouragée par le récent commentaire du PDG selon lequel les marges de détail pourraient s’améliorer au-delà des niveaux d’avant la pandémie – mais ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de voir l’unité cloud AWS croître à nouveau et je ne le vois pas. 9. Deutsche Bank a relevé son objectif de prix sur Micron (MU) à 65 $ contre 55 $, conserve une cote de maintien. L’analyste note qu’une inflexion des prix est sur le point de se produire. Vous devez devancer les prix bas pour gagner le plus d’argent, mais je pense que c’est déjà le cas. dix . Le consommateur est toujours fort, selon l’enquête de Morgan Stanley… Inscrivez-vous gratuitement à mon bulletin électronique Top 10 des réflexions matinales sur le marché (voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné à la CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Mon top 10 des choses à regarder lundi 12 juin